EQS-News: Bybit Card wird von Mastercard auf dem EDGE 2025 als „Best Performing Crypto Card" ausgezeichnet

DUBAI, VAE, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, freut sich bekanntzugeben, dass die Bybit Card von Mastercard, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Zahlungstechnologie, auf der EDGE 2025 als Best Performing Crypto Card ausgezeichnet wurde.

Mastercard veranstaltete in diesem Jahr die vierte Ausgabe seines Flaggschiff-Forums EDGE, auf dem die Weichen gestellt werden für die Zukunft des Zahlungsverkehrs in der Region EEMEA. Auf der Veranstaltung trafen sich globale Führungskräfte aus verschiedenen Branchen, um neue Möglichkeiten in den Bereichen Zahlungsverkehr, digitale Infrastruktur und Verbrauchertrends zu untersuchen. Unter der Überschrift „Commerce: De-Coded" untersuchte das EDGE 2025, wie Innovationen wie agentenbasierte KI, eingebettetes Finanzwesen, Tokenisierung und Stablecoins den globalen Handel verändern und die Entwicklung der Finanztechnologie beschleunigen.

Bybit Card: ein Sprung in die Zukunft des Kryptozahlungsverkehrs

Seit ihrer Einführung 2024 hat die Bybit Card weltweit mehr als zwei Millionen Karteninhaberinnen und -inhaber gewonnen. Die Bybit Card zeichnet sich dadurch aus, dass sie Kryptowährungen nahtlos in herkömmliche Zahlungssysteme integriert. Sie unterstützt die alltäglichen Bedürfnisse von Inhaberinnen und Inhabern digitaler Vermögenswerte und legt Wert auf eine (be-)lohnende Erfahrung für die Bybit Card Community. Mit großzügigen Prämien, exklusiven Partnerschaften von Energieversorgern bis hin zu Kulturveranstaltungen und innovativen Lösungen ermöglicht die Bybit Card ihren Nutzerinnen und Nutzern, ihr digitales Guthaben bei Millionen von Händlern weltweit im Mastercard-Netzwerk umzuwandeln und auszugeben.

„Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung von Mastercard zu erhalten, einem weltweit führenden Anbieter von Finanzinnovationen und einem zuverlässigen Partner im Bereich der Zahlungstechnologie. Die Anerkennung bestätigt die Vision von Bybit, Krypto-Freiheit zur Realität zu machen und digitale Vermögenswerte für die Nutzung im Alltag zugänglicher zu machen", sagte Sophie Chen, Head of Marketing bei Bybit Card and Pay. „Die Bybit Card demonstriert das Potenzial digitaler Vermögenswerte in einer vernetzten Welt. Die EDGE 2025 hat die Unternehmen zusammengebracht, die aktiv am Aufbau dieser Infrastruktur arbeiten, und wir wollen sicherstellen, dass Krypto-Nutzerinnen und -Nutzer das gleiche nahtlose Zahlungserlebnis haben wie herkömmliche Karteninhaberinnen und -inhaber."

Diese Anerkennung erfolgt in einer Zeit, in der sich die Zahlungsdienstleistungsbranche durch eingebettetes Finanzwesen, Tokenisierung und KI-gesteuerte Handelslösungen rasch verändert.

Die Innovation von Mastercard selbst ist ein Beispiel für diesen sich beschleunigenden Wandel. Fast die Hälfte aller Online-Transaktionen von Mastercard in Europa sind inzwischen tokenisiert, und das Unternehmen ist auf dem besten Weg, sein Ziel von 100 Prozent bis 2030 zu erreichen. Branchenberichten zufolge könnten KI-Assistenten 2025 rund 20 Prozent der E-Commerce-Aktivitäten abwickeln. Dies unterstreicht die entscheidende Bedeutung einer sicheren, intelligenten Zahlungsinfrastruktur, wie sie in der Bybit Card enthalten ist.

„Best Performing" und „Most Loved"

Die Bybit Card ermöglicht es Inhaberinnen und Inhabern von Kryptowährungen, ihre digitalen Vermögenswerte in realen Szenarien problemlos auszugeben. Sie bietet sofortige Konvertierung, wettbewerbsfähige Preise, einzigartige Benutzervorteile und Akzeptanz bei Millionen von Mastercard-Händlern weltweit.

Hauptmerkmale der Bybit Card:

Krypto-Komfort: Nahtloses Bezahlen mit Fiat-Währungen und Kryptowährungen sowie Bargeldabhebungen an unterstützten Geldautomaten weltweit mit der physischen Karte, die Mastercard-Inhaberinnen und -Inhabern zur Verfügung steht.

Keine jährlichen Gebühren und bis zu 8 Prozent effektiver Jahreszins auf Guthaben.

Das ganze Jahr über Vorteile: 100 Prozent Rabatt auf Abonnements, darunter Netflix, Spotify und ausgewählte KI-Tools, Zugang zur Flughafen-Lounge und weitere Vorteile, die saisonal aktualisiert werden.

Transaktionen mit mehreren Vermögenswerten und Cashback: Unterstützung von Transaktionen in BTC, ETH, XRP, TON, USDT, USDC, MNT und BNB; Cashback-Optionen in USDC, USDT, BTC und AVAX, weitere Optionen sind in Vorbereitung.

Informationen zu Bybit

Bybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen sowie On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Creatorn sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

