EQS-News: JOY GROUP schließt Übernahme der italienischen dermatologischen Haarpflegemarke Foltène ab

SHANGHAI, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Chinas führender Multi-Marken-Schönheitskonzern JOY GROUP (Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd.) hat den Abschluss der Übernahme von Foltène, einer italienischen dermatologischen Haarpflegemarke, bekannt gegeben.

Foltène wurde 1944 in Mailand von pharmazeutischen Forschern gegründet und ist bekannt für sein wissenschaftliches Erbe und seine bahnbrechenden Innovationen. Die Marke hat zwei proprietäre Wirkstoffkomplexe entwickelt, Tricosaccaride® und Tricalgoxyl®, die klinisch erwiesenermaßen für dickeres, volleres und gesünder aussehendes Haar sorgen. Das Kernproduktportfolio von Foltène konzentriert sich auf das gesunde Wachstum und die Reparatur von Haaren und Keratin und umfasst eine breite Palette von Kategorien, darunter Ampullen gegen Haarausfall, geschlechtsspezifische Shampoos gegen Haarausfall, Augenbrauen- und Wimpernseren sowie Nagelreparaturessenzen.

Gestützt auf strenge wissenschaftliche Forschung und klinische Studien werden die Produkte von Foltène von führenden Forschungseinrichtungen weltweit anerkannt. Heute wird die Marke in über 30 Ländern verkauft und von Verbrauchern weltweit geschätzt und geliebt.

Diese Übernahme stellt eine vollständige globale Übernahme des Markengeschäfts von Foltène dar und umfasst die Markenwerte, das globale Vertriebsnetz, das Lieferkettensystem und das Forschungslabor in Italien.

Allan Liu, Vorsitzender und CEO der JOY GROUP, erklärte: „Da das Bewusstsein für die Gesundheit von Kopfhaut und Haaren weiter zunimmt, sehen wir enorme Wachstumschancen für die Zukunft. Mit seinem soliden wissenschaftlichen Erbe, führenden proprietären Technologien und einem umfassenden Produktportfolio hat Foltène das Vertrauen und die Anerkennung von Verbrauchern auf der ganzen Welt gewonnen. Wir fühlen uns sehr geehrt, Foltène in der JOY-GROUP-Familie willkommen zu heißen. Diese Übernahme stärkt unsere Präsenz im Bereich der Haar- und Kopfhautpflege und ermöglicht es uns, mehr Verbrauchern fortschrittliche, wissenschaftlich fundierte Lösungen anzubieten."

Diese Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in der „Multi-Marken-, Multi-Kategorie- und internationalen" Strategie der JOY GROUP und vervollständigt ein umfassendes Portfolio, das Farbkosmetik, Haar- und Kopfhautpflege sowie dermatologische Hautpflege umfasst. Die Aufnahme von Foltène wird starke Synergien mit den bestehenden Marken der Gruppe erzeugen und das weitere Wachstum und die Innovation der JOY GROUP auf dem globalen Schönheitsmarkt vorantreiben.

Informationen zur JOY GROUP

Die JOY GROUP ist ein Multi-Marken-Beauty-Unternehmen, das sich der Mission verschrieben hat, „eine Welt der Schönheit zu schaffen, die allen Menschen Freude bereitet". Unser Portfolio umfasst: JUDYDOLL, JOOCYEE, Biophyto genesis, René Furterer (China-Geschäft) und Foltène, die die Bereiche dekorative Kosmetik, dermatologische Hautpflege sowie Haar- und Kopfhautpflege abdecken. Wir betreiben auch unser eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine Kosmetikproduktionsstätte, in denen wir die besten Talente aus verschiedenen Disziplinen zusammenbringen, um eine integrierte, agile und reaktionsschnelle End-to-End-Lieferkette aufzubauen.

Um mehr über die JOY GROUP zu erfahren, besuchen Sie www.joy-group.com

