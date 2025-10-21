IRW-News: First American Uranium Inc.: First American Uranium Inc. gibt die Berufung der ehemaligen kanadischen Politikerin Kerry-Lynne D. Findlay und des Bergbauexperten Joseph A. Carrabba in das Board of Directors bekannt

IRW-PRESS: First American Uranium Inc.: First American Uranium Inc. gibt die Berufung der ehemaligen kanadischen Politikerin Kerry-Lynne D. Findlay und des Bergbauexperten Joseph A. Carrabba in das Board of Directors bekannt

Vancouver, BC, 21. Oktober 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCPK: FAUMF) (First American oder das Unternehmen) freut sich, die Berufung von Kerry-Lynne D. Findlay und Joseph A. Carrabba in das Board of Directors des Unternehmens (das Board) bekannt zu geben.

Frau Findlay ist eine kanadische Anwältin, führende Unternehmensberaterin und Expertin, die für ihre jahrzehntelange Führungserfahrung in den Bereichen Recht, Politik und öffentlicher Dienst bekannt ist. Als ehemalige Kabinettsministerin hatte sie die Positionen der kanadischen Finanzministerin, stellvertretenden Verteidigungsministerin und parlamentarischen Staatssekretärin für Justiz inne. Sie vertrat British Columbia mehr als ein Jahrzehnt lang im kanadischen Unterhaus, unter anderem als Fraktionsführerin der Opposition und als Schattenministerin für Verteidigung sowie für Umwelt und Klimawandel.

Bevor sie in die Politik ging, machte Frau Findlay eine bemerkenswerte juristische Karriere als Zivilprozessanwältin auf allen Ebenen der Rechtsprechung, einschließlich des Obersten Gerichtshofs von Kanada, sowie als Verwaltungsrichterin am kanadischen Menschenrechtstribunal. Für ihre Leistungen wurde sie mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter die Ernennung zum Kings Counsel, der Cecilia I. Johnstone Award der kanadischen Anwaltskammer und der YWCA Woman of Distinction Award.

Herr Carrabba ist ein Bergbauexperte mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im Betrieb, im Ausbau und in der Führung aufstrebender Rohstoffunternehmen. Er war von 2005 bis 2013 in leitender Funktion bei Cliffs Natural Resources Inc. tätig, zuletzt als Chairman, President und Chief Executive Officer.

Bevor er zu Cliffs Natural Resources Inc. kam, sammelte Herr Carrabba umfassende Erfahrungen in der Bergbauindustrie in Kanada, den Vereinigten Staaten, Asien, Australien und Europa. Er war über 20 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen beim globalen Bergbauunternehmen Rio Tinto tätig, unter anderem als President und Chief Operating Officer von Rio Tintos Diavik Diamond Mines, Inc. in den Nordwest-Territorien. Darüber hinaus war Herr Carrabba Mitglied zahlreicher Boards verschiedener börsennotierter Unternehmen, darunter Key Bank, Lithium-X, Fura Gems, Newmont Mining, Timken Steel, AECON und NioCorp.

Wir freuen uns sehr, Kerry-Lynne und Joseph im Board begrüßen zu dürfen, da wir unsere Reichweite im Bereich der kritischen Mineralien und Seltenerdmetalle ausbauen möchten, sagte Murray Nye, Chief Executive Officer von First American. Die solide operative Erfolgsbilanz und das breite Spektrum an Fachkenntnissen der beiden wird unsere Führungsriege erheblich stärken. Kerry-Lynnes umfassendes Wissen und ihre Erfahrung im Umgang mit wichtigen kanadischen Regierungsinstitutionen sowie Josephs Erfahrung in der Leitung aufstrebender Rohstoffprojekte von der Exploration bis zur Entwicklung - insbesondere während seiner Zeit bei NioCorp - werden eine entscheidende Rolle bei der Bildung strategischer Regierungspartnerschaften und der Finanzierung spielen, während wir unsere Seltenerdmetallprojekte in Quebec vorantreiben.

First American Uranium Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Province (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und erweitern das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

