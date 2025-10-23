Werbung ausblenden

Sand im Getriebe | Tesla und IBM sehen Gegenwind

Markus Koch · Uhr
Dividenden-AristokratenE-MobilitätBatterienKIRüstung
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

00:00 Intro | 00:34
00:46 Überblick | Dämpfer im Tech-Sektor | Quantum Computing im Fokus
03:25 Umfragen: Aktien überbewertet | Trumps Wirtschaftspolitik-Rating schwach
05:36 Auf und ab im Handelsstreit mit China | chin. Tech-Werte stark
10:01 Geopolitik: Druck gegen Russland erhöht | Shutdown: zieht sich hin
12:45 STMicro | SAP | IBM | Tesla
17:22 Analysten: Tesla | IBM
22:05 Luxus-Einzelhandel | Hotel-Branche | Fluggesellschaften
24:08 Honeywell | AutoNation | Hasbro | Mattel | Warner Bros. Discovery
26:40 Analsten: Duolingo | Newmont Mining | Coco-Cola
27:56 Ankündigung: Morgen Sonderpodcast zum Omphalos Fund

