L'Oreal legt beim Umsatz weniger zu als gedacht - Aktie unter Druck

dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal hat seinen Umsatz im dritten Quartal überraschend wenig gesteigert. Der Erlös sei auf vergleichbarer Basis um 4,2 Prozent auf 10,33 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Analysten hatten mit einem Plus von 4,9 Prozent auf 10,44 Milliarden Euro gerechnet.

Besser als von Experten gedacht lief hingegen das Geschäft in Nordasien. Hier legte der Umsatz um 4,7 Prozent auf fast 2 Milliarden Euro zu.

Anleger zeigten sich dennoch insgesamt enttäuscht. Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine von L'Oreal verloren zuletzt vier Prozent./he/stw

