Werbung ausblenden
Mainzer Biotechkonzern

BioNTech startet Übernahmeangebot für CureVac

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Postmodern Studio/Shutterstock.com

BioNTech hat sein öffentliches Umtauschangebot für die geplante Übernahme des Rivalen CureVac gestartet.

Die Annahmefrist läuft voraussichtlich bis zum 3. Dezember, wie der Mainzer Biotechkonzern am Mittwoch mitteilte. Vorstand und Aufsichtsrat von CureVac empfehlen die Annahme des Angebots. Wichtige Großaktionäre, die zusammen mehr als 57 Prozent der Anteile halten, haben sich demnach bereits vertraglich zur Andienung ihrer Aktien verpflichtet – darunter die Beteiligungsgesellschaft dievini von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp sowie die staatliche Förderbank KfW.

Mit der im Juni angekündigten Übernahme für insgesamt rund 1,25 Milliarden Dollar will BioNTech seine Strategie im Bereich der Krebsforschung vorantreiben. Der Zusammenschluss soll die mRNA-Kompetenzen beider Unternehmen bündeln und die Entwicklung neuer Therapien beschleunigen.

CureVac-Aktionäre können ihre Anteile in sogenannte American Depository Shares (ADS) von BioNTech zu einem Wert von etwa 5,46 Dollar pro CureVac-Aktie umtauschen. Das Bundeskartellamt hat die geplante Übernahme bereits freigegeben.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BioNTech
CureVac

Das könnte dich auch interessieren

Pharmakonzern
Novo Nordisk stellt Aufsichtsrat nach Strategiestreit neu aufgestern, 15:43 Uhr · Reuters
Novo Nordisk stellt Aufsichtsrat nach Strategiestreit neu auf
Aktie unter Druck
Gesenkte Ziele schicken Teamviewer auf Rekordtiefheute, 08:11 Uhr · dpa-AFX
Gesenkte Ziele schicken Teamviewer auf Rekordtief
Starker Börsenstart
TKMS ist zeitweise mehr wert als Thyssenkrupp20. Okt. · dpa-AFX
Thyssenkrupp-Logo vor Gebäuden
Quartalsbericht veröffentlicht
Netflix mit enttäuschendem Gewinn - Steuerstreit in Brasilienheute, 07:04 Uhr · Reuters
Netflix mit enttäuschendem Gewinn - Steuerstreit in Brasilien
Nach Abspaltung
Thyssenkrupp- und TKMS-Aktien sind begehrtgestern, 13:09 Uhr · dpa-AFX
Die Werft von TKMS
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1gestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden