Werbung ausblenden
Börse am Morgen 22.10.2025

Rüstungsaktien gefragt - Chipwerte tendieren schwächer

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Quelle: Сake78 (3D & photo)

Nach zwei Börsentagen mit Kursgewinnen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte leicht nachgegeben. Vor der am Abend anstehenden Quartalsbilanz des Dax-Schwergewichts SAP halten sich die Investoren bedeckt. Der Dax eine Stunde nach Handelsbeginn 0,17 Prozent im Minus bei 24.289 Punkten.

SAP-Aktien verloren 1 Prozent und belasteten als Schwergewicht den Dax. "SAP eröffnet heute nach Börsenschluss die deutsche Berichtssaison", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Mit einem Dax-Gewicht der Aktien habe das Zahlenwerk des Software-Entwicklers für den Leitindex eine "immense Bedeutung".

Adidas im Fokus

Die Aktien von Adidas verloren 1,5 Prozent. Das Unternehmen hatte am Vorabend mit den Zahlen zum dritten Quartal die Gewinnprognose für dieses Jahr erhöht. Nach einer kräftigen Kurserholung seit Anfang September nahmen Anleger jedoch Gewinne mit.

Texas Instruments belastet Chipwerte

Infineon verloren am Dax-Ende 3 Prozent. Hier belasteten enttäuschende Prognosen des US-Trendsetters Texas Instruments zum laufenden vierten Quartal. Auch andere Branchenwerte wie Aixtron, Suss Microtec und Elmos Semiconductor gaben nach. 

Gesucht waren dagegen die Titel der Rüstungsbranche, die unlängst Federn gelassen hatten. Rheinmetall, Renk und Hensoldt verteuerten sich um bis zu 5 Prozent.

Pressebericht belastet Redcare

Die Papiere der Online-Apotheke Redcare Pharmacy verloren 3,7 Prozent. Hier belastete erneut ein Bericht, demzufolge große Handelsketten wie dm, Rossmann und Lidl in das Geschäft mit Medikamenten einsteigen könnten.  (mit Material von dpa-AFX).

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Rheinmetall
RENK Group
Hensoldt
SAP
Infineon
adidas
Aixtron
Redcare Pharmacy
Süss Microtec
Texas Instruments
Elmos
Partners Group Holding
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 21.10.2025
Dax stabil - Trump will Zoll-Deal mit China - Secunet stark gefragtgestern, 09:48 Uhr · onvista
Dax stabil - Trump will Zoll-Deal mit China - Secunet stark gefragt
Börse am Morgen 20.10.2025
Dax auf Erholungskurs - TKMS startet erfolgreich20. Okt. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Börse am Morgen 17.10.2025
Neue Sorgen bei US-Regionalbanken schicken Dax in den Keller17. Okt. · onvista
Dax
Börse am Morgen 16.10.2025
Dax gibt leicht nach - Sartorius legt zweistellig zu16. Okt. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1gestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatal19. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden