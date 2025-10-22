DocMorris AG / Schlagwort(e): Anleihe

Frauenfeld, 22. Oktober 2025

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

DocMorris schliesst Platzierung einer CHF 49.6 Mio. Wandelanleihe mit Fälligkeit 2028 erfolgreich ab

DocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkt gehaltene, hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"), hat die Emission einer vorrangigen, unbesicherten Anleihe in Höhe von CHF 49.6 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2028, die von der Gesellschaft garantiert und in neu ausgegebene und/oder bestehende Namenaktien der Gesellschaft wandelbar ist (das “Wandelanleiheangebot” und die “Neuen Anleihen”), erfolgreich abgeschlossen.

DocMorris ist kontinuierlich bestrebt, die Bilanz und Finanzierungskosten zu optimieren, um die Strategie zu unterstützen und nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen. Mit der heutigen Transaktion beabsichtigt die Gesellschaft, den vorgesehenen frühzeitigen Rückkauf der CHF 95.0 Millionen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026, von der noch CHF 87.6 Millionen ausstehend ist (die"ausstehende Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026"), zu finanzieren.

Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Preisfestsetzung und vorläufigen Zuteilung der Neuen Anleihen lädt DocMorris alle berechtigten Inhaber der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 ein, ihre Anleihen während der Angebotsfrist gegen Barzahlung anzudienen (das "Rückkaufangebot").

Der Kaufpreis des Rückkaufangebots wird voraussichtlich CHF 1’035.00 pro Anleihe betragen, was 103.5% des Nennwerts entspricht, zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen.

Die Cooling-off-Periode im Rahmen des Rückkaufangebots wird voraussichtlich am 23. Oktober 2025 beginnen und am 5. November 2025 enden, und die Rückkaufangebotsfrist wird voraussichtlich am 6. November 2025 beginnen und am 12. November 2025 um 16:00 Uhr MEZ enden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Rückkauf der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 dar, sondern gibt lediglich die wichtigsten Bedingungen des geplanten Rückkaufangebots bekannt. Das Rückkaufangebot erfolgt ausschliesslich auf der Grundlage der Veröffentlichung der Bekanntmachung des Rückkaufangebots am heutigen, 22. Oktober 2025. Das Rückkaufangebot wird unabhängig und bedingungslos von dem neuen Anleiheangebot durchgeführt.



Wandelanleiheangebot

Die Neuen Anleihen haben eine Stückelung von je CHF 200'000 und werden zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert voraussichtlich am 24. August 2028 zurückgezahlt.

Die Neuen Anleihen werden einen Kupon von 3.00% pro Jahr aufweisen, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, und zu einem anfänglichen Wandlungspreis von CHF 6.54 gewandelt werden können, was einer Prämie von 20% gegenüber dem Referenzpreis der Aktien von CHF 5.45 entspricht. Der Referenzpreis der Aktie entspricht dem Platzierungspreis der Aktie im Rahmen der gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert).

Die Neuen Anleihen wurden den Investoren vorläufig zugeteilt, die an dem neuen Anleiheangebot teilgenommen haben. Die Zuteilung der Neuen Anleihen unterliegt einer anteilsmässigen Kürzung im Verhältnis zur letztendlichen Grösse des Rückkaufsangebotes. Die endgültigen Zuteilungen werden voraussichtlich nach Ablauf der Angebotsfrist bekannt gegeben.

Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich auf eine 90-tägige Lock-up-Periode geeinigt, die ab dem Abwicklungsdatum gilt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.

Das neue Anleiheangebot besteht ausschliesslich aus einer Privatplatzierung in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen ausserhalb der Schweiz und ausserhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen, -regeln und -vorschriften (keine Rule 144A).

Platzierung von bestehenden Aktien

Die Joint Bookrunner haben zeitgleich mit der Platzierung der neuen Anleihen eine Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft (die "gleichzeitige Delta-Platzierung") im Namen von Käufern der Wandelanleihen durchgeführt, um bestimmten Investoren der neuen Anleihen Absicherungsgeschäfte zu erleichtern. Diese Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Die Gesellschaft wird keine Erlöse aus der Platzierung dieser bestehenden Aktien erzielen.

Vorläufiger Zeitplan für die Transaktion

Voraussichtlich am 21. Oktober 2025 (T+0) Lancierung der Neuen Anleihe und gleichzeitige Delta-Platzierung Voraussichtlich am 22. Oktober 2025 (T+1) Veröffentlichung der Preisgestaltung und der vorläufigen Zuteilung der Neuen Anleihen und gleichzeitige Delta-Platzierung. Voraussichtlich am 22. Oktober 2025 (T+1) Veröffentlichung des Rückkaufangebots Voraussichtlich am 23. Oktober 2025 (T+2) Beginn der Cooling-off-Periode für das geplante Rückkaufangebot (10 Kalendertage) Voraussichtlich am 24. Oktober 2025 (T+3) Abwicklung der gleichzeitigen Delta-Platzierung Voraussichtlich am 6. November 2025 (T+12) Beginn Rückkaufsangebotsfrist Voraussichtlich am 12. November 2025 (T+16) Ende Rückkaufsangebotsfrist Voraussichtlich am 17. November 2025 (T+19) Abwicklung des Rückkaufangebots Voraussichtlich am 17. November 2025 (T+19) Abwicklung der Neuen Anleihen



Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

20. Januar 2026 Umsatz 2025 19. März 2026 Jahresergebnis 2025 und Ausblick 2026 (Conference Call/Webcast) 16. April 2026 Q1/2026 Trading update 12. Mai 2026 Ordentliche Generalversammlung, Zürich

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 5'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2024 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 10 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

