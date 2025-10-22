Spanien bleibt beliebtestes Austauschziel für deutsche Studierende

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Studierende aus Deutschland zieht es beim Austausch mit Hochschulen im Ausland am häufigsten nach Spanien. Das ist das Ergebnis eines Datenchecks des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh. Dann folgen die USA und Frankreich.

Für den Check hat das CHE laut Mitteilung die Aussagen von mehr als 1.800 Fachbereichen an insgesamt 231 deutschen Hochschulen ausgewertet. Zwischen 2022 und 2024 gab es 198 Nennungen für Spanien als Zielland für einen Studierendenaustausch, 182 für die USA und 181 für Frankreich.

Das Interesse an Spanien deckt sich mit Statistiken aus dem Erasmus-Programm der Europäischen Union, das den Studierendenaustausch fördert. Hier hatten sich im Jahr 2023 laut CHE-Angaben mehr als 7.500 deutsche Studierende für einen Gastaufenthalt in Spanien entschieden. Auf den weiteren Plätzen folgen Frankreich (5.700), Italien (4.400) und Schweden (2.600).

Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) ist eine gemeinsame Tochter der Bertelsmann Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz der Länder./lic/DP/jha