Werbung ausblenden

Tesla trotz Verkaufsrekords mit nächstem Gewinnrückgang

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätBatterien
Artikel teilen:

AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat trotz eines Verkaufsrekords im vergangenen Quartal den nächsten Gewinnrückgang verbucht. Der von Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller verdiente 1,37 Milliarden US-Dollar, das waren 37 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg unterdessen um zwölf Prozent auf knapp 28,1 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Beim bereinigten Ergebnis pro Aktie verfehlte Tesla hingegen mit einem Wert von 0,5 Dollar die Markterwartungen. Analysten hatten im Schnitt eher mit 0,55 Dollar gerechnet. Die Aktie schwankte in einer ersten Reaktion zwischen leichten Gewinnen und Verlusten.

Im dritten Quartal hatte der Schlussspurt bei US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos Tesla nach Monaten sinkender Verkäufe einen Absatzrekord beschert. Die Auslieferungen stiegen im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 497.099 Fahrzeuge. In den beiden ersten Quartalen des Jahres waren die Tesla-Auslieferungen um jeweils rund 13 Prozent gefallen.

Analysten waren bereits davon ausgegangen, dass einige Kaufinteressenten in den USA vor dem Auslaufen noch zuschlagen. Sie dachten aber mehrheitlich, dass es trotzdem einen erneuten Rückgang geben werde.

US-Präsident Donald Trump hatte die Steuergutschrift von 7.500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos Ende September auslaufen lassen. Die Frage ist nun, was potenziell vorgezogene Käufe für den Absatz im laufenden Vierteljahr und danach bedeuten./so/DP/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tesla

Das könnte dich auch interessieren

Bericht der "Bild"-Zeitung
VW will wegen Chipmangels Produktion drosselngestern, 16:30 Uhr · Reuters
VW will wegen Chipmangels Produktion drosseln
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursenheute, 14:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Biogen bietet jetzt ein Chance/Risiko-Verhältnis von 3:1gestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden