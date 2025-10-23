Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Atoss Software auf 'Hold' - Ziel 120 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nicht nur das angehobene Margenziel für 2025 des Software-Anbieters positiv hervor. Er betonte zudem, dass sich der Auftragseingang erholt und wieder das Vorjahresniveau erreicht habe./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ATOSS Software

Das könnte dich auch interessieren

Aktie unter Druck
Gesenkte Ziele schicken Teamviewer auf Rekordtiefgestern, 08:11 Uhr · dpa-AFX
Gesenkte Ziele schicken Teamviewer auf Rekordtief
Quartalsbericht veröffentlicht
IBM enttäuscht trotz deutlicher Zuwächse im Softwaregeschäftgestern, 22:59 Uhr · dpa-AFX
IBM enttäuscht trotz deutlicher Zuwächse im Softwaregeschäft
Quartalsbericht veröffentlicht
Netflix mit enttäuschendem Gewinn - Steuerstreit in Brasiliengestern, 07:04 Uhr · Reuters
Netflix mit enttäuschendem Gewinn - Steuerstreit in Brasilien
Enttäuschender Ausblick
Anleger strafen Teamviewer wegen gesenkter Ziele abgestern, 12:40 Uhr · Reuters
Anleger strafen Teamviewer wegen gesenkter Ziele ab
Quartalsbericht veröffentlicht
SAP vorsichtiger für Cloudgeschäft wegen Unsicherheitengestern, 23:39 Uhr · dpa-AFX
SAP vorsichtiger für Cloudgeschäft wegen Unsicherheiten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen
„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursengestern, 14:30 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden