Videoanalyse 23.10.2025
SAP enttäuscht mit Zahlen – wieso ich vorsichtig bleibe
Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der Softwarekonzern hat gestern Zahlen fürs dritte Quartal veröffentlicht und damit an der Börse Enttäuschungen ausgelöst. Mit der SAP-Aktie ging es heute Vormittag deutlich nach unten.
Profi-Trader Martin Goersch analysiert die Zahlen und gibt euch einen Ausblick für die Aktie.
