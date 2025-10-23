Werbung ausblenden
Videoanalyse 23.10.2025

SAP enttäuscht mit Zahlen – wieso ich vorsichtig bleibe

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:

Der Softwarekonzern hat gestern Zahlen fürs dritte Quartal veröffentlicht und damit an der Börse Enttäuschungen ausgelöst. Mit der SAP-Aktie ging es heute Vormittag deutlich nach unten.

Profi-Trader Martin Goersch analysiert die Zahlen und gibt euch einen Ausblick für die Aktie. 

