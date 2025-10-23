Werbung ausblenden

EQS-AFR: Vonovia SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vonovia SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Vonovia SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.10.2025 / 07:50 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Vonovia SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/berichte-publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/reports-publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/berichte-publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/reports-publications

23.10.2025 CET/CEST


Sprache:Deutsch
Unternehmen:Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland
Internet:www.vonovia.de
Ende der Mitteilung

2217306 23.10.2025 CET/CEST

Vonovia

