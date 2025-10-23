EQS-AFR: Vonovia SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
23.10.2025 / 07:54 CET/CEST
Hiermit gibt die Vonovia SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort:
https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/berichte-publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort:
https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/reports-publications
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026
Ort:
https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/berichte-publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026
Ort:
https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/reports-publications
