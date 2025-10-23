Werbung ausblenden

EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: TKMS AG & Co. KGaA / Herkunftsstaat
TKMS AG & Co. KGaA: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

23.10.2025 / 16:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die TKMS AG & Co. KGaA gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.

23.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TKMS AG & Co. KGaA
Werftstraße 112-114
24143 Kiel
Deutschland
Internet:https://www.tkmsgroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2217904 23.10.2025 CET/CEST

