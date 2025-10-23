EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
23.10.2025
TKMS AG & Co. KGaA / Herkunftsstaat
TKMS AG & Co. KGaA: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
23.10.2025 / 16:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die TKMS AG & Co. KGaA gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.
23.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TKMS AG & Co. KGaA
|Werftstraße 112-114
|24143 Kiel
|Deutschland
|Internet:
|https://www.tkmsgroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2217904 23.10.2025 CET/CEST
