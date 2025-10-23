Werbung ausblenden

EQS-DD: EuroTeleSites AG: Ivo Ivanovski, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.10.2025 / 19:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Ivo
Nachname(n):Ivanovski

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

EuroTeleSites AG

b) LEI

5299007TJV9W1OY91Y28 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT000000ETS9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,85 EUR1.500,0 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,8500 EUR1.500,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

22.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse
MIC:XWBO

23.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EuroTeleSites AG
Lassallestraße 9
1020 Wien
Österreich
Internet:eurotelesites.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101414 23.10.2025 CET/CEST

Euro TeleSites

