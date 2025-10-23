EQS-News: Steyr Motors steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 um gut 15 % – weiterhin ansteigender hoher Auftragsbestand von mehr als EUR 300 Mio.

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Steyr Motors steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 um gut 15 % – weiterhin ansteigender hoher Auftragsbestand von mehr als EUR 300 Mio.



23.10.2025

Umsatz steigt in den ersten neun Monaten 2025 um 15,2 % auf EUR 34,4 Mio. (Vorjahr: EUR 29,9 Mio.)

EBIT bei EUR 4,0 Mio. (Vorjahr: EUR 5,4 Mio.) – temporär belastet durch gezielten Kapazitätsausbau

Weiterhin solider Auftragsbestand von mehr als EUR 300 Mio. – Abschluss weiterer Volumenaufträge erwartet

Steyr, Österreich, 23. Oktober 2025 – Die Steyr Motors AG(ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat heute die Zahlen für die ersten neun Monate 2025 vorgelegt. Die Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf ist von einer anhaltend erfreulichen Auftragsentwicklung und dem Aufbau der Kapazitäten für die Abwicklung des hohen Auftragsbestands geprägt.

Steyr Motors verzeichnete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 ein Umsatzplus von 15,2 % auf EUR 34,4 Mio. (Vorjahr: EUR 29,9 Mio.). Das EBIT belief sich auf EUR 4,0 Mio. (Vorjahr: EUR 5,4 Mio.) und reflektiert den planmäßigen Ausbau der Produktions- und Personalkapazitäten. Steyr Motors investiert derzeit konsequent in den weiteren Aufbau seiner Fertigung und in die Erweiterung des Teams, um die Voraussetzungen für einen deutlich höheren Produktionsoutput in den kommenden Quartalen zu schaffen. Diese Maßnahmen führen zwar zu erhöhten Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, legen jedoch die Basis für eine spürbare Verbesserung der Profitabilität in den kommenden Quartalen. Der erfolgte Ausbau der Kapazitäten dient zugleich der Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und der Vorbereitung auf den geplanten, deutlichen Produktionshochlauf, um den hohen und wachsenden Auftragsbestand effizient abzuarbeiten.

Steyr Motors verzeichnet weiterhin eine starke Dynamik im Auftragseingang und hat im zurückliegenden Quartal seine internationale Marktpräsenz konsequent ausgebaut. Im maritimen Segment hat das Unternehmen neue Rahmenvereinbarungen mit Partnern in Großbritannien, Italien, Frankreich und Asien geschlossen. Diese umfassen die Lieferung von insgesamt 600 Inboard-Dieselmotoren im Gesamtwert von mehr als EUR 20 Mio. Die gezielte Diversifikation über verschiedene Märkte und Anwendungen hinweg stärkt das stabile Fundament für das künftige Wachstum.

Mit dem erfolgreichen Markteintritt in Polen hat Steyr Motors einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner internationalen Expansion gesetzt. Der Abschluss eines Rahmenvertrags mit einem der führenden Distributoren des Landes bildet die Basis für den weiteren Ausbau in zentrale Märkte Osteuropas. Zugleich hat das Unternehmen seine globale Präsenz mit der Eröffnung eines neuen Standorts in Dubai – einem strategischen Knotenpunkt zwischen Europa, Asien und Afrika und einem dynamischen Wachstumsmarkt mit einem Absatzpotenzial von mehreren tausend Motoren gestärkt.

Darüber hinaus hat sich Steyr Motors durch das Joint Venture mit Shangyan Power in Singapur zusätzliche Wachstumschancen im ASEAN-Raum gesichert. Das Gemeinschaftsunternehmen ermöglicht den Marktzugang für neue Anwendungen in den Bereichen industrielle Energieversorgung, kommerzielle Marine- und Spezial-Offroad-Anwendungen und umfasst einen garantierten Umsatz von rund EUR 65 Mio. und einen EBIT-Beitrag von etwa EUR 13 Mio. über die kommenden fünf Jahre.

Auch in China schreitet die Expansion voran. Nur zehn Monate nach der Eröffnung des Büros in Peking, China, wurde Steyr Motors gemäß dem lokalen C2-Emissionsstandard zertifiziert und erfüllt damit eine weitere wichtige Voraussetzung für die Erschließung des weltweit größten Schiffbaumarktes. Diese Zulassung eröffnet zusätzliches Auftragspotenzial von mindestens EUR 100 Mio. bis zum Jahr 2030 und beschleunigt die internationale Expansion des Unternehmens nachhaltig.

Der gesamte Auftragsbestand bis 2030 liegt weiter komfortabel bei mehr als EUR 300 Mio. und bildet somit eine solide Grundlage für planbares, organisches Wachstum mit steigender Profitabilität in den kommenden Jahren.

Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, kommentiert: „Wir haben die Voraussetzungen und die Kapazitäten geschaffen, um die Früchte unserer Arbeit, insbesondere unserer Internationalisierungsstrategie, zu ernten. Unsere Auftragsbücher sind voll und schaffen eine hohe Visibilität über Jahre hinaus und werden sich auch in Zukunft weiter füllen. Wir befinden uns mit zahlreichen Kunden in vielversprechenden Gesprächen für signifikante weitere Auftragsvolumina mit sowohl kurz- als auch mittelfristiger Umsatzrelevanz.“

Ausblick

Der Vorstand blickt zuversichtlich in die Zukunft und erwartet basierend auf einem belastbaren Auftragsbestand in Höhe von mehr als EUR 300 Mio. in den nächsten Jahren eine anhaltend hohe Wachstumsdynamik. Ausblickend auf das Geschäftsjahr 2025 hält der Vorstand die bisherige Prognose, die ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % bei einer EBIT-Marge von über 20 % vorsieht, grundsätzlich für erreichbar. Aufgrund von teilweise schleppenden Budgetfreigaben und länger als erwartet dauernden Entscheidungsprozessen bei den Endkunden, insbesondere bei staatlichen Institutionen, können sich jedoch stichtagsbezogene bzw. periodische Verschiebungen ergeben. Für die Zielerreichung im Geschäftsjahr ist zunehmend entscheidend, in welchem Umfang die Endkunden Abrufe aus dem bestehenden Auftragsbestand realisieren. Darüber hinaus befindet sich eine Reihe kurzfristiger sowie mittelfristiger Aufträge in aktiven Verhandlungen, deren Abschluss und zeitliche Realisierung jedoch noch mit gewissen zeitlichen Unsicherheiten behaftet sind. Unabhängig davon bestätigt der Vorstand ausdrücklich das mittelfristige Wachstumsziel, bis 2027 einen Umsatz von ca. EUR 140 Mio. und ein EBIT von ca. EUR 40 Mio. vorsieht, und erwartet aufgrund der Beschlüsse der NATO-Mitgliedstaaten und erheblich steigender internationaler Verteidigungsbudgets weiterhin eine hohe und steigende Nachfragedynamik.

Mit der strategischen Erweiterung des Produktportfolios um das neue Geschäftsfeld der mobilen Energieversorgung schafft Steyr Motors eine zusätzliche, langfristige Wachstums- und Ertragssäule. Der Eintritt in diesen Milliardenmarkt stärkt nicht nur die technologische und marktseitige Position des Unternehmens im Defense-Bereich, sondern eröffnet auch neue Potenziale im zivilen Umfeld. Auf Basis der neuen M12 Power Unit (M12PU) erwartet der Vorstand bis 2030 zusätzliche kumulierte Umsatzerlöse von deutlich mehr als EUR 100 Mio. und sieht durch das bestehende internationale Distributionsnetzwerk erhebliches Cross-Selling-Potenzial. Damit wird die langfristige Wachstumsstrategie von Steyr Motors weiter untermauert, und der Grundstein für eine nachhaltige Umsatz- und Ergebnissteigerung über den bisherigen Businessplan hinaus gelegt.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.



