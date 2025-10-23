Galenica AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Galenica bleibt auf Wachstumskurs



23.10.2025 / 06:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MedienmitteilungAd hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Der Umsatz der Galenica Gruppe ist bis zum dritten Quartal 2025 um 4.7% auf CHF 2'999.7 Mio. gewachsen.

Treiber für das Umsatzwachstum sind rezeptpflichtige Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel.

Durch die Akquisition von Labor Team erwartet Galenica neu ein Umsatzwachstum zwischen 4% und 6% sowie eine EBIT1-Steigerung zwischen 10% und 12%.

Galenica setzt das Wachstum auch im dritten Quartal 2025 fort und erzielt per Ende September einen Umsatz von CHF 2'999.7 Mio. Zum Umsatzplus von 4.7% haben sowohl das Segment «Products & Care» (+5.0%) als auch das Segment «Logistics & IT» (+5.0%) beigetragen.

Damit hat sich Galenica im Rahmen des Marktwachstums entwickelt, der Pharmamarkt2 wuchs im gleichen Zeitraum um 5.1%, der Consumer-Healthcare-Markt5 ging um 0.4% zurück.

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte die Galenica Gruppe ein Umsatzplus von 5.0%. Im dritten Quartal schwächte sich das Wachstum – erwartungsgemäss aufgrund der starken Vergleichsperiode – leicht ab. Das Wachstum wird weiterhin getragen von einer hohen Nachfrage an rezeptpflichtigen Medikamenten, darunter GLP-1-basierte3 Abnehmpräparate sowie der Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln.

Ebenfalls zum Umsatzwachstum beigetragen hat die am 9. September 2025 abgeschlossene Akquisition der Labor Team Gruppe. Ohne diesen Zukauf wäre der Umsatz bis zum dritten Quartal 2025 um 4.4% gewachsen.

Guidance erhöht aufgrund Akquisition von Labor Team

Durch die Akquisition von Labor Team erhöht sich die Umsatz- und Ergebnis-Basis der Gruppe. Galenica erwartet neu ein Umsatzwachstum zwischen 4% und 6% sowie eine EBIT1-Steigerung zwischen 10% und 12%. Die Effekte von akquisitionsbedingten Abschreibungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verlässlich beziffert werden und sind in vorgenannter EBIT1-Guidance nicht enthalten.

Ohne den zusätzlichen Umsatz- und EBIT1-Beitrag durch die Akquisition von Labor Team bestätigt Galenica den bisherigen Ausblick 2025 für den konsolidierten Nettoumsatz mit einem Wachstum zwischen 3% und 5% sowie einer EBIT1-Steigerung zwischen 7% und 9%.

Galenica plant unverändert mit einer Dividende mindestens auf Vorjahresniveau.

Nettoumsatz Januar – September 2025 der Galenica Gruppe

(in Mio. CHF) Sept 2025 Sept 2024 Veränderung Segment Products & Care 1'304.4 1’242.6 5.0% Retail (B2C) 1'097.0 1’046.2 4.9% Local Pharmacies 1'039.2 989.2 5.1% Pharmacies at Home 58.0 57.2 1.3% Professionals (B2B) 214.2 204.1 5.0% Products & Brands 142.2 141.9 0.2% Services for Professionals 72.1 62.2 15.9% Segment Logistics & IT 2'479.9 2’362.5 5.0% Wholesale 2'375.4 2’262.8 5.0% Logistics & IT Services 124.1 116.7 6.4% Corporate und Eliminationen -784.5 -740.2 Galenica Gruppe 2'999.7 2’864.8 4.7%

Segment «Products & Care»

Der Nettoumsatz des Segments «Products & Care» belief sich bis September 2025 auf CHF 1'304.4 Mio., was einem Anstieg von 5.0% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Geschäftsfeld «Retail» (B2C)

Der Bereich «Local Pharmacies» (ohne Coop Vitality) steigerte den Umsatz um 5.1% auf CHF 1'039.2 Mio. Der Expansionseffekt auf das Wachstum betrug 1.7%, das Apothekennetz konnte um netto fünf Apotheken ausgebaut werden. Bereinigt um diesen Effekt wuchs der Bereich organisch um 3.4%, was unter Berücksichtigung des Produktmixes in etwa dem Marktwachstum entspricht. Zum Wachstum beigetragen hat wie in den vergangenen Monaten der Verkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten, weiterhin auch bedingt durch die anhaltend hohe Nachfrage nach GLP-1-basierten3 Abnehmpräparaten. Auch der Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln trug zum Wachstum bei.

Die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in den Apotheken hat sich ebenfalls positiv entwickelt. In den ersten neun Monaten wurden über 230’000 kostenpflichtige Gesundheits- und Beratungsleistungen erbracht, ein Anstieg von 17% gegenüber dem Vorjahr4. Die Generika-Substitutionsrate der Galenica-Apotheken blieb per Ende September 2025 mit 77.7% auf einem hohen Niveau (Dezember 2024: 79.2%).

Der Bereich «Pharmacies at Home» erzielte ein Umsatzwachstum von 1.3% auf CHF 58.0 Mio. Dabei wurde der negative Wachstumseffekt durch Angebotsbereinigungen von einem starken Wachstum der Online-Shops von Amavita und Sun Store kompensiert.

Zum Vergleich: Der Medikamentenumsatz von stationären Apotheken in der Schweiz (verschreibungspflichtige [Rx-] ebenso wie OTC-Produkte) wuchs in der Berichtsperiode um 5.4%2. Das Nicht-Medikamentensegment des Consumer-Healthcare-Markts entwickelte sich in der Berichtsperiode mit -0.6% indes rückläufig5.

Geschäftsfeld «Professionals» (B2B)

Der Consumer-Healthcare-Markt ist weiterhin kompetitiv. Im Schweizer Markt konnte Galenica die führende Position mit einem Umsatzwachstum von 4.6 % auf CHF 113.8 Mio. weiter gefestigt werden. Das Umsatzwachstum wird zudem unterstützt durch die Produkte von Cooper Consumer Health, für deren Vertrieb sich Verfora seit Jahresbeginn verantwortlich zeichnet.

Das Umsatzwachstum in der Schweiz wie auch das Exportgeschäft wurden aufgrund ausserordentlich hoher Verkäufe in der Vergleichsperiode negativ beeinflusst. Folglich hat sich das Exportgeschäft von Verfora mit -14.6% rückläufig entwickelt. Zum Vergleich: Der Consumer-Healthcare-Markt schrumpfte im Vergleich zur Vorjahresperiode um -0.4%5.

Der Bereich «Services for Professionals» (+15.9%) wuchs insbesondere dank dem Einbezug der Labor Team Gruppe deutlich. Ohne den Einbezug von Labor Team wäre der Bereich um 3.2% gewachsen, Wachstumstreiber waren wiederum Lifestage Solutions und Medifilm im Geschäft mit Heimen und Spitex-Organisationen.

Segment «Logistics & IT»

Das Segment «Logistics & IT» erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2025 einen Nettoumsatz von CHF 2'479.9 Mio. (+5.0%). Das Segment umfasst die Logistik- und IT-Plattformen von Galenica und bietet Dienstleistungen für Gesundheitsdienstleister an.

Bereich «Wholesale»

Der Bereich «Wholesale» erzielte einen Nettoumsatz von CHF 2'375.4 Mio. (+5.0%). Dabei betrug das Wachstum im Geschäft mit Apotheken 5.4%, im Grosshandelsgeschäft mit Ärzten wurde ein Wachstum von 4.4% erzielt. Damit wurde das Marktwachstum leicht übertroffen. Zum Vergleich: Der gesamte Pharmamarkt wuchs in der Berichtsperiode um 5.1%2, auf das Ärztesegment entfiel ein Wachstum von 4.2%2, auf das Segment der stationären Apotheken ein Wachstum von 5.4%2. Das Gesamtmarktwachstum wurde von Spitälern und Versandapotheken unterstützt, die nicht zu den Kernkunden im Grosshandelsgeschäft gehören.

Bereich «Logistics & IT Services»

Der Bereich «Logistics & IT Services» entwickelte sich mit einem Wachstum von 6.4% planmässig, insbesondere getrieben durch eine Steigerung von internen IT-Dienstleistungen. HCI Solutions hat sich ebenfalls erfreulich entwickelt und registriert seit Jahresbeginn 375 Mio. CDS-Checks (+42%) auf der Plattform Documedis®.

Ergänzungen zu den Umsätzen und weitere Informationen finden sich in der Sales-Präsentation .

____________________________

1 Ohne Einflüsse aus IFRS 16 und IAS 19.

2 IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD September 2025.

3 GLP-1 steht für «Glucagon-like Peptide 1», ist ein Hormon, das im Darm produziert wird und spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels.

4 Neue Berechnungsmethodik, die sämtliche Beratungsdienstleistungen inklusive Impfungen und weitere Dienstleistungen wie präventive Gesundheitschecks umfasst. Der Vorjahreswert wurde ebenfalls adjustiert.

5 IQVIA, Consumer Health Market Schweiz, YTD September 2025.

Nächste Termine

28. Oktober 2025 22. Januar 2026 10. März 2026 Galenica Investor Day 2025 Umsatz-Update 2025 der Galenica Gruppe Bilanzmedienkonferenz der Galenica Gruppe

Für ergänzende Auskünfte:



Iris Müller, Chief Communications Officer

Tel. +41 58 852 85 17

Media Relations: Iris Müller, Chief Communications Officer Tel. +41 58 852 85 17 E-Mail: media@galenica.com

Julian Fiessinger, CFO

Tel. +41 58 852 85 31

Investor Relations: Julian Fiessinger, CFO Tel. +41 58 852 85 31 E-Mail: investors@galenica.com

Willkommen im Galenica-Netzwerk!

Die rund 8’000 Mitarbeitenden von Galenica setzen sich täglich ein für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen in der Schweiz. Mit den Apotheken, der Pharmalogistik, unseren Produkten und Dienstleistungen sowie dem Bereich Home Care ist Galenica breit aufgestellt und erfolgreich am Markt positioniert. Wir gestalten das Gesundheitswesen von morgen zusammen mit starken Partnern – und bringen unsere vielseitigen Kompetenzen und die breite Expertise aus dem gesamten Netzwerk dafür ein. Unsere Ambition ist es, die Bedürfnisse von Kundinnen und Patienten im Schweizer Gesundheitsmarkt nahtlos, leistungsstark und persönlich zu erfüllen.

Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36’067’446). Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com.

