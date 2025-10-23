Hochtief: Das verborgene Potenzial bei Rechenzentren, kritischen Rohstoffen und Infrastruktur

Hochtief profiliert sich als Infrastruktur-Gigant in zukunftsorientierten Märkten wie Rechenzentren, Energiewende und kritischen Rohstoffen. Die starke Position der US-Tochter Turner im Data Center-Bereich mit Großaufträgen von Meta sichert das Wachstum. Langfristig eröffnet die australische Tochter CIMIC durch den Abbau kritischer Mineralien in Australien neue geopolitisch getriebene Geschäftschancen. Abgerundet wird das Potenzial durch milliardenschwere Infrastrukturprogramme in Deutschland und die Option eines Wiederaufbaus in der Ukraine.

Hochtief baut die Infrastrukturen für die Zukunft Hochtief hat sich vom klassischen Hochbauunternehmen zu einem weltweit agierenden Konzern für Zukunftsinfrastruktur gewandelt, der sich auf Großprojekte konzentriert. Im Kern des Geschäfts stehen heute der Bau von Rechenzentren, Batterie- und Chipfabriken sowie essenzielle Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Auch im sensiblen Bereich der Kernkraftwerke ist der Konzern präsent. Diese strategische Neuausrichtung auf globale Wachstumsmärkte spiegelt sich in der Bewertung wider. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,6 erscheint die Aktie auf den ersten Blick hoch bewertet. Factset-Analystenschätzungen sehen dieses KGV jedoch auf 20,5 bis 2027 sinken, weil die Gewinne sprudeln sollen. Dieses Ertragspotenzial wird durch mehrere Wachstumsmotoren bestimmt.







Discount 250 2026/09: Basiswert Hochtief DU2J04 Quelle: DZ BANK: Geld 22.10. 09:59:11, Brief 22.10. 09:59:11 219,03 EUR 219,28 EUR 1,21% Basiswertkurs: 254,60 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 21.10. Max Rendite 14,01% Discount in % 14,01% Abstand zum Cap in % -1,96% Max Rendite in % p.a. 15,21% p.a. Cap 250,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

