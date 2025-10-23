Hochtief: Das verborgene Potenzial bei Rechenzentren, kritischen Rohstoffen und Infrastruktur
Hochtief baut die Infrastrukturen für die Zukunft
Hochtief hat sich vom klassischen Hochbauunternehmen zu einem weltweit agierenden Konzern für Zukunftsinfrastruktur gewandelt, der sich auf Großprojekte konzentriert. Im Kern des Geschäfts stehen heute der Bau von Rechenzentren, Batterie- und Chipfabriken sowie essenzielle Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Auch im sensiblen Bereich der Kernkraftwerke ist der Konzern präsent. Diese strategische Neuausrichtung auf globale Wachstumsmärkte spiegelt sich in der Bewertung wider. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,6 erscheint die Aktie auf den ersten Blick hoch bewertet. Factset-Analystenschätzungen sehen dieses KGV jedoch auf 20,5 bis 2027 sinken, weil die Gewinne sprudeln sollen. Dieses Ertragspotenzial wird durch mehrere Wachstumsmotoren bestimmt.
