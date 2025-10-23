Palantir Technologies - Diese Marken solten Sie kennen!

Keine Frage: Die Palantir-Aktie gehörte in den letzten Jahren zu den absoluten Börsen-Highflyern, die wir an dieser Stelle regelmäßig konstruktiv begleitet haben. In den letzten Wochen ist die Rally allerdings ins Stocken geraten. Damit zollt der Technologietitel sowohl der oberen Trendkanalbegrenzung (akt. bei 212,22 USD) als auch dem bisherigen Allzeithoch bei 190,00 USD Respekt. In diesem Zusammenhang sticht vor allen Dingen die Kursentwicklung der letzten vier Wochen ins Auge: In dieser Zeit hat das Papier bei 185/188 USD regelmäßig die entsprechenden Wochenhochs ausgebildet, während der Titel bei 170 USD zwei Mal Unterstützung fand. Ein Ausbruch aus dieser Range dürfte die mittelfristige Tendenz der Palantir-Aktie festlegen. So würde ein Abgleiten unter die Marke von 170 USD den zugrundeliegenden Basisaufwärtstrend zumindest unterbrechen. Dagegen definieren wir einen Spurt über die Hürden bei 185/188 USD als Taktgeber für einen weiteren Vorstoß in „uncharted territory“, da dann die o. g. Trendlinie wieder in den Fokus rückt. Wie so oft gilt also das Investmentmotto: „make or break“!

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.