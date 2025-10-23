ROUNDUP/Aktien New York: Leicht im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag etwas zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,1 Prozent auf 46.635 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 6.724 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,6 Prozent auf 25.032 Punkte aufwärts.

Am Mittwoch hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu einem Kursrücksetzer geführt. Rückenwind liefert die bislang überwiegend positiv verlaufene Berichtssaison der Unternehmen. Zudem gilt es an den Märkten als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung kommende Woche die Zinsen weiter senken wird.

Die Aktien von Tesla büßten angesichts eines Gewinneinbruchs im vergangenen Quartal 3,9 Prozent ein. Die enttäuschende Ergebnisentwicklung des Elektroautobauers konnten weder ein Verkaufsrekord noch positive Überraschungen beim Umsatz und bei der Barmittelentwicklung kompensieren.

Die Titel des IT-Urgesteins IBM fielen als Schlusslicht im Dow um 4,2 Prozent. Das Umsatzwachstum in der Softwaresparte blieb wie schon im vorangegangenen Quartal hinter den Erwartungen zurück. Ein etwas besserer Konzernumsatz und eine positive Gewinnüberraschung überzeugten die Anleger nicht.

Der US-Konzern Honeywell schnitt im dritten Quartal überraschend gut ab und erhöhte den Jahresausblick. Der Konzernumbau befindet sich nach Unternehmensangaben im Plan. Die Aktie legte als Spitzenreiter im Dow um 7,0 Prozent zu.

Die Anteilscheine von Dow Inc gewannen 9,5 Prozent. Im dritten Quartal verzeichnete der Chemiekonzern einen überraschend deutlich geschrumpften Verlust.

Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US konnte im dritten Quartal erheblich mehr Mobilfunk-Kunden gewinnen als erwartet und hob ihren Jahresausblick an. Die Aktien verloren dennoch 3,5 Prozent. Händler verwiesen darauf, dass der Mobilfunker mit 10 Milliarden US-Dollar nun eine halbe Milliarde Dollar mehr Investitionen einplane als bisher.

Die Papiere von Super Micro Computer büßten 7,0 Prozent ein. Der Hersteller von KI-Servern senkte sein Umsatzziel für das erste Geschäftsquartal und verwies auf eine Verschiebung der Lieferpläne von Großkunden im Bereich Künstliche Intelligenz.

Für American Airlines ging es um 3,1 Prozent hoch. Die Fluggesellschaft übertraf mit ihrem Gewinnausblick für das laufende Quartal die Erwartungen deutlich.

Nach Börsenschluss in New York legen unter anderem noch der Chipkonzern Intel sowie der Autobauer Ford Geschäftszahlen vor./edh/he