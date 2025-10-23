Trading-Chance Erdgas: Schwächste Zeit voraus

Produktion, Export und Verwendung von Erdgas

Erdgas wird als Brennstoff für Strom, Heizungen und in der Industrie verwendet. Die größten Erdgasexporteure sind Russland, Katar, die USA und Norwegen, wobei die USA und Australien die größten Exporteure von Flüssigerdgas (LNG) sind.

Verwendungszwecke von Erdgas

· Stromerzeugung: In Kraftwerken zur Stromproduktion.

· Heizung: Zur Beheizung von Gebäuden in Privathaushalten und Gewerbe.

· Industrie: Als Energieträger und Rohstoff in industriellen Prozessen.

· Verkehr: Als Kraftstoff für Fahrzeuge, insbesondere als Compressed Natural Gas (CNG) oder Liquefied Natural Gas (LNG).

Größte Exporteure von Erdgas (2022/2024)

· Russland: Historisch ein großer Gasexporteur, auch nach Europa.

· Katar: Ein wichtiger Exporteur, insbesondere von LNG.

· USA: Der größte Produzent und Exporteur von Gas insgesamt und einer der größten LNG-Exporteure weltweit.

· Norwegen: Einer der größten Gaslieferanten für die EU.

· Australien: Der weltweit größte Exporteur von Flüssigerdgas (LNG).

· Kanada: Ein bedeutender Exporteur von Gas, hauptsächlich in die USA

Lagerbestände und die Saisonalität

Saisonalitäten sind keine zufälligen Muster, die sich in einem Markt ergeben. Es sind Durchschnittsverläufe, die im Wesentlichen auf die Faktoren Produktion und Verbrauch zurückzuführen sind. Jeder Rohstoff hat eine oder mehrere spezifische Verwendungsarten, wie auch meist jahreszeitlich bedingte Einschränkungen auf der Produktionsseite. Während man auf eine Tasse Kaffee durchaus verzichten könnte, sind die Energie-Rohstoffe so omnipräsent in der Wirtschaft, wie auch in unserem Alltag, dass deren Auf und Ab bei Angebot und Nachfrage eine sehr hohe Regelmäßigkeit aufweist.

Im folgenden Schaubild sehen wir die Erdgas-Lagerbestände der USA für die Zeit von 2020 bis einschließlich 2025. Die Lagerbestände werden zwischen März und November aufgefüllt, und sinken anschließend in der Verbrauchsphase bis März des Folgejahres wieder deutlich. Der Winter ist insofern eine große Verbrauchsphase, als wir dort u.a. mit Erdgas heizen und auch aufgrund der früheren Dunkelheit mehr Licht und damit Strom benötigen.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Und genau diese fundamentalen Faktoren des Auffüllens und Verbrauchens der Lagerbestände sind die treibenden Kräfte hinter dem starken saisonalen Muster, welches wir im Erdgaspreis sehen. Zwischen März und November steigen die Preise im Durchschnittlich deutlich, zwischen November und März fallen sie. Und da niemand sich Erdgas für die nächsten 50 Jahre einlagert, gibt es dieses saisonale Phänomen auch weiterhin, selbst wenn viele sich dessen bewusst sind. Sie haben ja sicher auch nicht bereits die Zahnpasta für die nächsten 30 Jahre neben die Klopapiervorräte für die nächsten fünf Dekaden eingelagert, oder?

Achtung: der saisonale Chart hier ist eine kumulierte, nicht bereinigte Darstellung. Auch Ausreißer sind darin enthalten und können das Bild punktuell verfälschen. Würde man den Chart bereinigt um Extremwerte darstellen, so fiele die saisonale Kurve bereits ab Anfang November. Der nochmalige Aufwärtshaken in der zweiten Novemberhälfte liegt einzig und allein an dem Preisschock um mehr als 50 Prozent binnen zwei Wochen im November 2018. Damals (sie sehen den Ausschnitt von damals rechts in der Grafik) gab es die Pleite von Optionsellers.com, die sich bei Erdgas verspekuliert hatten und Positionen liquidieren mussten. Dadurch stieg Erdgas saisonal atypisch in der zweiten Novemberhälfte massiv an (von 3,4 auf 5 Dollar), brach anschließend aber auch wieder massiv ein.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit:

Energie-Rohstoffe haben extrem stabile saisonale Verlaufsmuster, da sie in alltäglichen Prozessen und in der Wirtschaft permanent gebraucht werden. Während man Orangensaft mal trinkt, aber auch darauf verzichten könnte, ist Erdgas (Heizen, Strom) das Letzte, wo ein Unternehmen, aber auch eine Privatperson, den Rotstift ansetzen würde. Die saisonal schwache Jahreszeit steht unmittelbar bevor, so dass wir eine Trading-Chance Short systematisch nutzen können. Ein geeignetes Produkt, um an einer möglichen Erdgas-Schwäche partizipieren zu können, stellen wir Ihnen nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Erdgas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 4,304 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 3,47 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,99. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ497L.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3,80 und 4,20 USD

Unterstützungen: 2,80 und 3 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Erdgas

Basiswert Erdgas WKN PJ497L ISIN DE000PJ497L8 Basispreis 4,304 USD K.O.-Schwelle 4,304 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,99 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

