ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Dank des anhaltend starken Triebwerksgeschäfts hätten die Franzosen gut abgeschnitten und die Jahresziele angehoben, schrieb George McWhirter am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

