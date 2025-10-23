MTU Aero Engines wird nach Gewinnsprung optimistischer

München (Reuters) - Beim Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines wächst die Zuversicht für das laufende Jahr.

Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) werde 2025 um etwa 25 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bisher hatte MTU 21 bis 25 Prozent mehr in Aussicht gestellt. Der operative Mittelzufluss (Free Cashflow) soll mit 350 bis 400 Millionen Euro um 50 Millionen höher ausfallen als geplant. Die Auswirkungen der US-Zollpolitik seien darin bereits enthalten. Das Umsatzziel bleibt mit 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro gleich. "2025 soll erneut ein hervorragendes Jahr für die MTU werden", erklärte der neue Vorstandschef Johannes Bussmann.

In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der bereinigte Umsatz um 19 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebit verbesserte sich um 34 Prozent auf 995 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein bereinigter Nettogewinn von 720 Millionen Euro, der um ein Drittel höher ist als im vergangenen Jahr. "Die guten Geschäftszahlen belegen einmal mehr die ausgezeichnete Marktposition und operative Leistungsfähigkeit der MTU", sagte Bussmann.