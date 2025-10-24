Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für MTU auf 446 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 428 auf 446 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Triebwerkshersteller habe im vergangenen Quartal die Umsatz- und mehr noch die operativen Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Adrien Rabier in seinem Rückblick vom Donnerstagabend. Zum Großteil verdanke sich das dem profitablen Geschäft mit Ersatzzeilen, das aber nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden könne. Daher habe die Aktie auch nur mäßig positiv reagiert./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:23 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MTU Aero Engines
MTU Aero Engines (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungskonzern
Renk-Aktie schwach - durchwachsene Aussagengestern, 16:41 Uhr · dpa-AFX
Renk-Aktie schwach - durchwachsene Aussagen
Ergebnis vorgelegt
MTU Aero Engines wird nach Gewinnsprung optimistischergestern, 09:07 Uhr · Reuters
MTU Aero Engines wird nach Gewinnsprung optimistischer
Aktie auf Rekordhoch
Airbus profitiert von positiven Sektor-Nachrichten21. Okt. · dpa-AFX
Airbus profitiert von positiven Sektor-Nachrichten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden