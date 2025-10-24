IRW-News: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen erhält Option auf Erwerb von 100 % des Gold-Silber-Projekts Almoloya im Bergbaugebiet Parral in Chihuahua, Mexiko

IRW-PRESS: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen erhält Option auf Erwerb von 100 % des Gold-Silber-Projekts Almoloya im Bergbaugebiet Parral in Chihuahua, Mexiko

Vancouver, British Columbia, 24. Oktober 2025 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (Kingsmen oder das Unternehmen) (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) freut sich bekannt zu geben, dass die bereits zuvor bekannt gegebene Transaktion hinsichtlich des Erwerbs einer Option (die Option) auf den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Almoloya, das sich 30 km westlich des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Las Coloradas befindet, erfolgreich abgeschlossen wurde. Beide Projekte befinden sich in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion Parral im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Die Bedingungen der Option sehen vor, dass Kingsmen über einen Zeitraum von acht Jahren gestaffelte Barzahlungen zu leisten hat, wobei sich der in den ersten beiden Jahren zu zahlende Betrag auf insgesamt 325.000 USD beläuft (einschließlich 75.000 USD im ersten Jahr). Die Option unterliegt weiterhin einer Genehmigung der TSX Venture Exchange (TSXV). Weitere Informationen hinsichtlich der Bedingungen der Option finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. Juli 2025.

Das Projekt Almoloya umfasst die historischen, ehemals produzierenden Minen Cigarrero und Las Juliettas. Das Projekt stellt eine Konsolidierung von fünf Mineralschürfrechten zu einem einzigen zusammenhängenden Landpaket mit einer Größe von 866,25 ha (2.140,55 ac) dar.

President Scott Emerson sagte: Dieser Erwerb stärkt unsere Präsenz in der Region Parral. Der Erwerb steht im Einklang mit dem Ziel von Kingsmen, durch die Konsolidierung von Schürfrechten ehemals produzierenden Projekten neues Leben einzuhauchen. Die Bedingungen des Erwerbs ermöglichen es uns außerdem, die Kosten in den ersten Jahren der Option auf Explorationsarbeiten zu konzentrieren, anstatt auf Konzessionszahlungen. Mit dem Hinzukommen von Almoloya erweitern wir unser Landpaket in der Region und bauen Kingsmen mit aktuellen Explorationsprogrammen, die konzipiert wurden, um in naher Zukunft bedeutende Entdeckungen zu verzeichnen, als führendes Explorationsunternehmen im Bergbaugebiet Parral weiter aus.

Kingsmen ist mit dem Projektgebiet Almoloya, das hinsichtlich einer hochgradigen Silber-, Blei-, Zink- und Goldmineralisierung äußerst vielversprechend ist, sehr zufrieden. Das Projekt befindet sich innerhalb eines umfassenden, 12 x 14 km großen regionalen hydrothermalen Systems. Dies ist das erste Mal, dass das gesamte Gebiet von einem einzigen Unternehmen konsolidiert wurde. Zahlreiche Unternehmen haben Teile der aktuellen Landbesitze erkundet, jedoch keines hat den gesamten Block kontrolliert, einschließlich Anglo American Exploration (Canada) Ltd., Newmont Corp., Western Copper Corp., Queenston Mining Inc., Quaterra Resources Inc., Alamos Gold Inc. und Hemlo Gold Mines Inc. Kingsmen ist im Begriff, eine Reihe bedeutsamer Datenbanken zusammenzustellen und zu bewerten. Darüber hinaus schließt Kingsmen zurzeit regionale Probenahmen und Bewertungen ab und freut sich darauf, das Projekt Almoloya rasch in den Status der Bohrbereitschaft weiterzuentwickeln.

Über Almoloya

Das Projekt Almoloya ist das Ergebnis eines über 20 Jahre andauernden Landkonsolidierungsprozesses. Das nun zusammenhängende Landpaket vereint vormals fragmentierte Schürfrechte, von denen sich zahlreiche früher im Besitz von großen Betreibern befanden und von diesen erkundet wurden. Umfassende historische Daten von diesen Programmen, die bis Anfang der 2000er Jahre durchgeführt wurden, stehen Kingsmen zur Verfügung und stellen eine wertvolle Basis für zukünftige Explorationen dar. Seither wurde das Projekt weder von kleinen, noch von großen Unternehmen systematisch erkundet, weshalb in dieser vielversprechenden und vormals produktiven Region beträchtliches unerschlossenes Potenzial besteht.

Klicken Sie hier, um die Karte anzuzeigen: https://kingsmenresources.com/area-history.

Qualifizierter Sachverständiger

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau seiner zu 100 % unternehmenseigenen Projekte gerichtet ist: das Silber-/Goldprojekt Las Coloradas und das Silber-/Goldprojekt Almoloya im ertragreichen Bergbaubezirk Parral in Mexiko. Die Projekte beherbergen historische, ehemals aktive, hochgradige Silberminen und gelten als höffig für weitere Edelmetalllagerstätten, denn sie erstrecken sich entlang derselben strukturellen und stratigrafischen Gürtel, die Standort zahlreicher anderer hochgradiger Lagerstätten sind. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 1%ige NSR-Royalty auf die Claims La Trini, die Teil des von GoGold Resources Inc. betriebenen Projekts Los Ricos North in Mexiko sind. Kingsmen ist ein börsennotiertes Unternehmen und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, British Columbia.

Für das Board,

Scott Emerson

Scott Emerson, President & CEO

Telefon: 604- 685-9316

Email: se@kingsmenresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Option, die Genehmigung der Option durch die TSXV, das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist und das die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Gefahr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81532

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81532&tr=1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.