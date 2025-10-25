Wochenrückblick – Indizes im grünen Bereich

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die USA haben Sanktionen gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt. Frankreichs Präsident Macron fordert, das stärkste Handelsinstrument der EU, das sogenannte „Anti-Coercion-Instrument“, gegen China einzusetzen, falls keine Einigung bei den Exportkontrollen für kritische Rohstoffe erzielt wird. In Deutschland überraschte die Konjunktur positiv: Der Einkaufsmanagerindex stieg im Oktober auf 53,8 Punkte. Außerdem veröffentlichten Unternehmen wie Netflix, Nokia und Tesla ihre Quartalszahlen.





Globaler Aktienmarkt – Positive Woche und ein neues Allzeithoch im Dow Jones®



Positive Woche für den DAX®: Der deutsche Leitindex notierte am Freitagmittag rund 1 % über dem Schlusskurs der Vorwoche. In den USA erreichte der Dow Jones ein neues Allzeithoch und lag, ebenso wie der S&P 500®, am Donnerstagabend etwa 1 % über dem Vorwochenschluss. Einzig der Nasdaq-100 Index® zeigte sich am Donnerstagabend nahezu unverändert im Vergleich zur Vorwoche.



