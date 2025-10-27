Werbung ausblenden

Preis für Opec-Öl gestiegen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 68,33 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,08 Dollar mehr als am Donnerstag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden