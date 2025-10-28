Werbung ausblenden
Schwieriges Wirtschaftsumfeld

Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Wasserstoff
Artikel teilen:
Air Liquide Logo auf Hauswand
Quelle: Quellenangabe kittyfly - stock.adobe.com

Der Linde-Rivale Air Liquide hat im dritten Quartal dem schwierigen Wirtschaftsumfeld getrotzt. Allerdings ging der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September alleine wegen ungünstiger Wechselkurse um 2,4 Prozent auf knapp 6,6 Milliarden Euro zurück, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Dienstag in Paris mitteilte.

Auf vergleichbarer Basis - Währungseffekte und die Folgen des Weiterreichens gesunkener Energiepreise an die Kunden ausgeklammert - legten die Erlöse um 1,9 Prozent zu. Die Nachfrage nach medizinischen Gasen blieb dabei der Wachstumstreiber. Die Entwicklung fiel im Rahmen der Analystenerwartungen aus.

"Air Liquide hat erneut eine sehr solide Leistung erbracht und seinen profitablen Wachstumskurs fortgesetzt", sagte Unternehmenschef Francois Jackow. Wie bereits in der ersten Jahreshälfte sei der Umsatz trotz eines schwierigen Umfelds organisch angestiegen.

Für 2025 nimmt sich die Unternehmensführung um Air-Liquide-Chef Jackow weiterhin eine Steigerung der operativen Gewinnmarge vor. Diese hatte 2024 um 1,50 Prozentpunkte auf 19,9 Prozent zugelegt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Air Liquide
AIR LIQUIDE ADR 1/5/EO 11
E
EURO STOXX 50
Linde

Das könnte dich auch interessieren

Wichtige Woche
Dax im Bann von Geopolitik, Berichtssaison und Notenbankengestern, 05:50 Uhr · dpa-AFX
Dax im Bann von Geopolitik, Berichtssaison und Notenbanken
SDAX-Titel
Evotec heimst Erfolgszahlung von Bristol Myers Squibb eingestern, 07:52 Uhr · dpa-AFX
Evotec heimst Erfolgszahlung von Bristol Myers Squibb ein
Geringer als erwartet
US-Inflationsdaten lassen Dax ins Plus drehen24. Okt. · dpa-AFX
US-Inflationsdaten lassen Dax ins Plus drehen
Weitere Artikel
Werbung ausblenden