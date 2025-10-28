Videoanalyse
AMD ist reif für eine technische Korrektur
onvista · Uhr
Die Nummer zwei hinter Nvidia verzeichnet eine gute Entwicklung, allerdings ist die AMD-Aktie bereits sehr weit gelaufen. Martin rechnet hier zunächst mit einer charttechnischen Korrektur.
