DAX® - Kommt nicht vom Fleck

Uhr
HSBC Daily Trading

Kommt nicht vom Fleck

Trotz der konstruktiven Weichenstellungen der letzten Woche will beim DAX® (noch) keine richtige Aufwärtsdynamik aufkommen. Bekanntermaßen lauten die charttechnischen Schlüsselargumente der vergangenen Woche: Aufwärtsgap (23.988 zu 24.027 Punkte), Korrekturflagge, Inselumkehr und „morning star“. Am Donnerstag haben die deutschen Standardwerte mit einem sog. „Hammer“ ein weiteres „bullishes“ Kerzenmuster ausgebildet. Da auch die amerikanischen „blue chips“ – namentlich der S&P 500®, der Dow Jones® und der Nasdaq-100® – zu Wochenbeginn allesamt neue Rekordstände (6.877/25.839/47.565 Punkte) verbuchen konnten, ist die Ausgangslage weiterhin günstig. Die Hochpunkte bei 24.639 bzw. 24.771 Punkten stecken dabei die nächsten Widerstände ab. Das rechnerische Kursziel – abgeleitet aus der o. g. Korrekturflagge – lässt sich beim DAX® perspektivisch sogar auf 25.100 Punkte veranschlagen. Auf der Unterseite ist dagegen unverändert die angeführte Aufwärtskurslücke als Stop-Loss prädestiniert. Eine enge Absicherung auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV).

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



