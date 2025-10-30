DAX® - Diese Schlüsselunterstützung gilt es zu beachten!

Es ist fast müßig zu erwähnen, dass der DAX® derzeit nicht von der Stelle kommt. Schließlich lässt sich die aktuelle Bewegungsarmut im Tages-, Wochen- und Monatsbereich identifizieren. Da die deutschen Standardwerte trotz diverser Steilvorlagen und trotz neuer Allzeithochs seitens der US-Aktienindizes (bisher) kein Aufwärtsmomentum entfalten konnten, betonen wir heute zunächst noch einmal die wichtigsten Unterstützungen. So bildet die 50-Tage-Linie (akt. bei 23.990 Punkten) zusammen mit der Aufwärtskurslücke vom 20. Oktober (23.988 zu 24.027 Punkte) kurzfristig eine sehr wichtige Haltezone. Unterstrichen wird deren Bedeutung durch das untere Bollinger Band (akt. bei 23.964 Punkten). Zum Abschluss am heutigen Donnerstag noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Die Werte der Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) springen derzeit recht hektisch hin und her. Aktuell übersteigt der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern (44 %) den Prozentsatz der Bären (36,9 %) wieder. Beide Werte sind überdurchschnittlich hoch – entsprechend niedrig fällt das neutrale Lager (19,1 %) aus. Anlegerinnen und Anleger treten also derzeit sehr „meinungsstark“ auf, was sprunghafte Handlungen begünstigt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

