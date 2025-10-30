W​e​r​b​u​n​g ausblenden
W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - Diese Schlüsselunterstützung gilt es zu beachten!

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Diese Schlüsselunterstützung gilt es zu beachten!

Es ist fast müßig zu erwähnen, dass der DAX® derzeit nicht von der Stelle kommt. Schließlich lässt sich die aktuelle Bewegungsarmut im Tages-, Wochen- und Monatsbereich identifizieren. Da die deutschen Standardwerte trotz diverser Steilvorlagen und trotz neuer Allzeithochs seitens der US-Aktienindizes (bisher) kein Aufwärtsmomentum entfalten konnten, betonen wir heute zunächst noch einmal die wichtigsten Unterstützungen. So bildet die 50-Tage-Linie (akt. bei 23.990 Punkten) zusammen mit der Aufwärtskurslücke vom 20. Oktober (23.988 zu 24.027 Punkte) kurzfristig eine sehr wichtige Haltezone. Unterstrichen wird deren Bedeutung durch das untere Bollinger Band (akt. bei 23.964 Punkten). Zum Abschluss am heutigen Donnerstag noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Die Werte der Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) springen derzeit recht hektisch hin und her. Aktuell übersteigt der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern (44 %) den Prozentsatz der Bären (36,9 %) wieder. Beide Werte sind überdurchschnittlich hoch – entsprechend niedrig fällt das neutrale Lager (19,1 %) aus. Anlegerinnen und Anleger treten also derzeit sehr „meinungsstark“ auf, was sprunghafte Handlungen begünstigt.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - Batterie an kleinen Kerzenkörpern
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 08:52 Uhr · HSBC
DAX® - Batterie an kleinen Kerzenkörpern
DAX® - Kommt nicht vom Fleck
g​n​u​b​r​e​W
28. Okt. · HSBC
DAX® - Kommt nicht vom Fleck
DAX® - Aufwärtsmomentum mit Zeitverzug?
g​n​u​b​r​e​W
27. Okt. · HSBC
DAX® - Aufwärtsmomentum mit Zeitverzug?
DAX® - Die nächste Steilvorlage
g​n​u​b​r​e​W
24. Okt. · HSBC
DAX® - Die nächste Steilvorlage
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden