Videoanalyse
Gute vorläufige Zahlen bei Nordex - ist das der Turnaround?
onvista · Uhr
Martin schaut sich die Fundamentaldaten und die jüngsten vorläufigen Zahlen bei Nordex genauer für Euch an. So wurde die EBITDA-Marge deutlich verbessert - eine starke Entwicklung. Geht da noch mehr?
