EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.10.2025 / 15:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Oliver
|Nachname(n):
|Burkhard
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|TKMS AG & Co. KGaA
b) LEI
|529900W81B194B0E0078
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000TKMS001
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|80,40 EUR
|295.095,34 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|80,4000 EUR
|295.095,3400 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.10.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
29.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TKMS AG & Co. KGaA
|Werftstraße 112-114
|24143 Kiel
|Deutschland
|Internet:
|https://www.tkmsgroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101552 29.10.2025 CET/CEST