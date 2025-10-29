EQS-News: Kontron veröffentlicht vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2025 - Gewinnprognose für 2025 bestätigt

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Kontron veröffentlicht vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2025 - Gewinnprognose für 2025 bestätigt



29.10.2025 / 20:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Linz, 29. Oktober 2025 - Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, veröffentlicht heute vorläufige Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2025 als Reaktion auf den jüngsten, fundamental unbegründeten Kursrutsch und um Marktspekulationen vorzubeugen.

Gemäß vorläufigen Berechnungen beläuft sich der Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 auf EUR 1.182 Mio. verglichen zu EUR 1.208 Mio. im Vorjahreszeitraum und beinhaltet den Wegfall des COM Geschäfts. Das EBITDA der ersten neun Monate konnte nach vorläufigen Daten auf EUR 194 Mio. gesteigert werden, was einem Anstieg von 37% gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 141 Mio. entspricht. Darin ist ein Einmaleffekt aus der Entkonsolidierung des COM Modul Geschäfts in Höhe von rund EUR 46 Mio. enthalten. Operativ betrug das EBITDA der ersten neun Monate im laufenden Geschäftsjahr rund EUR 148 Mio.

Der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 ist durch den Wegfall des COM Geschäfts und die Fokussierung auf Geschäft mit höheren Margen beeinflusst und wird aus aktueller Sicht bei EUR 1,7 Mrd. erwartet (zuvor EUR 1,8 Mrd.). Das EBITDA erwartet das Management unverändert bei rund EUR 270 Mio. Dies beinhaltet rund EUR 220 Mio. operatives EBITDA sowie den Einmalertrag aus der Portfoliobereinigung von vorläufig etwa EUR 46 Mio.

Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG, kommentiert: „Wir sehen weiterhin starke Auftragseingänge mit einem Book-to-bill >1x; insbesondere in den Bereichen Bahninfrastruktur, Rüstung, Aerospace und bei Künstlicher Intelligenz.“

Kontron wird am 5. November wie geplant die vollständigen Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 veröffentlichen.

