29.10.2025, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz



Sensirion bringt das Gaszählermodul der nächsten Generation, den SGM5304, auf den Markt – zukunftssichere Leistung im gleichen kompakten Design.

Sensirion kündigt die Markteinführung des neuen Gaszählermoduls SGM5304 an. Aufbauend auf dem bewährten Erfolg früherer Versionen vereint das SGM5304 einen energiesparenden Betriebsmodus, zukunftssichere Kompatibilität und nahtlose Integration – alles im gleichen kompakten Formfaktor.



Das neue Gaszählermodul SGM5304 stellt die nächste Entwicklungsstufe in Sensirions Gaszähler-Portfolio dar. Es bietet Herstellern einen unkomplizierten Upgrade-Pfad, da das Modul die kompakten Abmessungen seiner Vorgängermodelle beibehält und somit keine mechanische Neugestaltung erforderlich ist.



Mit sowohl druckkompensierten als auch nicht kompensierten Ausgängen ist das SGM5304 für eine Vielzahl von Anforderungen in unterschiedlichen Regionen weltweit ausgelegt. Sein optimierter Niedrigstrommodus ermöglicht zusätzliche Energieeinsparungen auf Systemebene und unterstützt eine Produktlebensdauer von bis zu 25 Jahren. Zudem ist das Modul für den Betrieb mit Biomethan- und Wasserstoffmischungen ausgelegt und damit langfristig kompatibel mit zukünftigen Gaszusammensetzungen.



Ein vereinfachtes Interface und bereitgestellter Beispielcode ermöglichen eine schnelle und einfache Integration, reduzieren den Entwicklungsaufwand und sorgen für eine kurze Markteinführungszeit.

Das SGM5304 vereint Zuverlässigkeit, geringen Energieverbrauch und Zukunftssicherheit und bietet damit eine leistungsstarke Lösung für die nächste Generation intelligenter Gaszählsysteme.

Detaillierte Spezifikationen und Dokumentationen sind auf der Produktseite verfügbar: https://sensirion.com/de/produkte/katalog/SGM5304

Besuchen Sie uns auf der ENLIT Europe in Bilbao, Spanien, vom 18. bis 20. November, um das neue Modul live zu erleben und mit unseren Experten über Ihr Gaszählprojekt zu sprechen.

Über Sensirion – Experten für Umwelt- und Flow-Sensorlösungen

Sensirion gehört zu den weltweit führenden Entwicklern und Herstellern von Sensoren und Sensorsystemen, die Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort verbessern. Das 1998 gegründete Unternehmen beschäftigt heute rund 1.200 Mitarbeitende am Hauptsitz in Stäfa, Schweiz, sowie in zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften. Die Sensoren von Sensirion ermöglichen die präzise und zuverlässige Messung einer Vielzahl von Umweltparametern und Durchflussraten. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Anforderungen von Kunden und Partnern aus den Bereichen Automotive, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für kosteneffiziente Massenproduktion. Weitere Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie unter www.sensirion.com

