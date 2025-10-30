ServiceNow: Starke Zahlen, starke Story – lohnt der Einstieg?

In dieser Ausgabe schaut sich Martin Goersch Service Now genauer an – ein Unternehmen, das früher vor allem als Ticket-System für IT-Abteilungen bekannt war und sich inzwischen zur zentralen Workflow-Plattform für große Organisationen entwickelt hat.

Besonders spannend: Die Rolle von KI in den Geschäftsprozessen und wie sich das konkret auf Wachstum, Margen und Deal-Volumen auswirkt.

Dazu kommen die neuesten Zahlen, frische Guidance-Signale und eine Bewertungseinordnung, die sich nicht nur um Schlagworte dreht, sondern um die Frage: Welche Erwartung ist bereits eingepreist – und wo beginnt die strategische Fantasie?

Zum Schluss geht es um ein Thema, das aktuell viele Anleger interessiert: den angekündigten Aktiensplit und was er wirklich bedeutet.Jetzt reinschauen – und danach gerne in den Kommentaren diskutieren, wie du ServiceNow einordnest und welche Rolle KI deiner Meinung nach im Enterprise-Software-Markt künftig spielt.