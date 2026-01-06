Allianz expandiert, Nvidia denkt Mobilität, Centrus profitiert politisch
Heute geht es um folgende Werte: Brenntag, Scout24, Adidas, Münchener Rück, Allianz, Dell, Cadence Design Systems, Microchip Technology, Centrus Energy und Nvidia.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Allianz: Digitale Expansion in Europa
Frankreich rückt stärker in den Fokus - ein gezielter Schritt, der zeigt, wie konsequent Allianz sein digitales Geschäft ausbaut. Warum auch kleinere Übernahmen strategisch viel aussagen können.
Centrus Energy: Mehr als ein Uranwert
Kein klassischer Rohstofftitel, sondern ein Unternehmen am Nadelöhr der Nuklearindustrie. Staatliche Programme sorgen für Visibilität - doch wie nachhaltig ist der Rückenwind wirklich?
Nvidia: KI denkt weiter - auch auf der Straße
Neue Plattformen, neue Anwendungen, neue Märkte. Nvidia zeigt, wie sich KI von Rechenzentren in Richtung Mobilität und Industrie weiterentwickelt – und was das für Anleger bedeutet.
