Märkte heute

Allianz expandiert, Nvidia denkt Mobilität, Centrus profitiert politisch

onvista · Uhr

Heute geht es um folgende Werte: Brenntag, Scout24, Adidas, Münchener Rück, Allianz, Dell, Cadence Design Systems, Microchip Technology, Centrus Energy und Nvidia.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Allianz: Digitale Expansion in Europa

Frankreich rückt stärker in den Fokus - ein gezielter Schritt, der zeigt, wie konsequent Allianz sein digitales Geschäft ausbaut. Warum auch kleinere Übernahmen strategisch viel aussagen können. 

Centrus Energy: Mehr als ein Uranwert

Kein klassischer Rohstofftitel, sondern ein Unternehmen am Nadelöhr der Nuklearindustrie. Staatliche Programme sorgen für Visibilität - doch wie nachhaltig ist der Rückenwind wirklich? 

Nvidia: KI denkt weiter - auch auf der Straße

Neue Plattformen, neue Anwendungen, neue Märkte. Nvidia zeigt, wie sich KI von Rechenzentren in Richtung Mobilität und Industrie weiterentwickelt – und was das für Anleger bedeutet.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
Allianz
Münchener Rück
adidas
Brenntag
Dell
Scout24
Cadence Design Systems
Centrus Energy A
Microchip

