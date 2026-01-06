Allianz expandiert, Nvidia denkt Mobilität, Centrus profitiert politisch

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Allianz: Digitale Expansion in Europa

Frankreich rückt stärker in den Fokus - ein gezielter Schritt, der zeigt, wie konsequent Allianz sein digitales Geschäft ausbaut. Warum auch kleinere Übernahmen strategisch viel aussagen können.

Centrus Energy: Mehr als ein Uranwert

Kein klassischer Rohstofftitel, sondern ein Unternehmen am Nadelöhr der Nuklearindustrie. Staatliche Programme sorgen für Visibilität - doch wie nachhaltig ist der Rückenwind wirklich?

Nvidia: KI denkt weiter - auch auf der Straße

Neue Plattformen, neue Anwendungen, neue Märkte. Nvidia zeigt, wie sich KI von Rechenzentren in Richtung Mobilität und Industrie weiterentwickelt – und was das für Anleger bedeutet.