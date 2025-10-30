W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Vossloh verbessert Umsatz und operativen Gewinn stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

WERDOHL (dpa-AFX) - Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat im dritten Quartal positiv überrascht. In den drei Monaten bis Ende September stieg der Umsatz um neun Prozent auf 326 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mitteilte. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) gut 31 Millionen Euro und damit über 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Ergebnisse fielen besser aus als Analysten erwartet hatten. Das Konzernergebnis verschlechterte sich im dritten Quartal hingegen leicht auf 16,5 Millionen Euro, was unter anderem an höheren Zinsaufwendungen lag. Vossloh bestätigte die Jahresziele, die Anfang Oktober angepasst wurden, nachdem die Übernahme des französischen Betonschwellenherstellers Sateba abgeschlossen war./lew/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Vossloh

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden