Deutsche Anleihen: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,01 Prozent auf 129,37 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,63 Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Donnerstag nach ihrer Zinsentscheidung ihre abwartende Haltung bestätigt. "Für die EZB bleibt die Hürde für Leitzinssenkungen anscheinend hoch: Sie sieht weniger Risiken für das Wachstum und hat ihre Inflationseinschätzung bestätigt", kommentierten Experten der Dekabank.

Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zu den Verbraucherpreisen aus der Eurozone bewegten den Markt kaum. Der Preisauftrieb im Währungsraum hat sich wie erwartet etwas abgeschwächt. Im Oktober stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,1 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate bei 2,2 Prozent gelegen. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von 2 Prozent an

"Bis zum Ende des Jahres dürfte sich an dieser Seitwärtsbewegung knapp über dem EZB-Ziel wenig ändern", kommentierte Vincent Stamer, Devisenexperte bei der Commerzbank. "Vor dem Hintergrund, dass EZB-Präsidentin Lagarde die Hürden für weitere Zinssenkungen hoch gesetzt hat, spricht die Inflation im vierten Quartal also gegen weitere Zinssenkungen." Die Commerzbank erwartet auch im nächsten Jahr keine Leitzinssenkung mehr./jsl/he