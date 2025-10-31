W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Deutsche Anleihen: Kaum verändert

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,01 Prozent auf 129,37 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,63 Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Donnerstag nach ihrer Zinsentscheidung ihre abwartende Haltung bestätigt. "Für die EZB bleibt die Hürde für Leitzinssenkungen anscheinend hoch: Sie sieht weniger Risiken für das Wachstum und hat ihre Inflationseinschätzung bestätigt", kommentierten Experten der Dekabank.

Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zu den Verbraucherpreisen aus der Eurozone bewegten den Markt kaum. Der Preisauftrieb im Währungsraum hat sich wie erwartet etwas abgeschwächt. Im Oktober stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,1 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate bei 2,2 Prozent gelegen. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von 2 Prozent an

"Bis zum Ende des Jahres dürfte sich an dieser Seitwärtsbewegung knapp über dem EZB-Ziel wenig ändern", kommentierte Vincent Stamer, Devisenexperte bei der Commerzbank. "Vor dem Hintergrund, dass EZB-Präsidentin Lagarde die Hürden für weitere Zinssenkungen hoch gesetzt hat, spricht die Inflation im vierten Quartal also gegen weitere Zinssenkungen." Die Commerzbank erwartet auch im nächsten Jahr keine Leitzinssenkung mehr./jsl/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 31.10.2025
Deutscher Leitindex dürfte fast unverändert eröffnenheute, 08:03 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 30.10.2025
Nach Fed-Entscheid: Aktienmarkt dürfte Handel im Plus startengestern, 08:15 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigenheute, 11:00 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Positiongestern, 16:07 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden