Zum dritten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs droht den europäischen Anlegern bei der Rückkehr aus dem Wochenende eine deutliche Kursschwäche. Eine Stunde vor dem Handelsstart auf Xetra signalisiert der XDax eine Eröffnung bei 21.953 Punkten und damit 1,9 Prozent weniger als der Schlusskurs vom Freitag.

"Wenn die Ölarterie sich verengt, atmet das ganze System durch einen Strohhalm", kommentierte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management. Er spielt damit auf den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, an. Der Iran kann sie weiter faktisch blockieren.

Es gehe inzwischen weniger um Einzelereignisse, so Innes, als die schiere Länge des Konflikts. Die Instabilität baue sich langsam auf. Der Ölpreis liegt zwar aktuell etwas unter seinem Hoch seit 2022 bei fast 120 Dollar, auf das er vor zwei Wochen gesprungen war. Er bleibt aber hartnäckig hoch und lähmt damit die Weltwirtschaft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Mai kostet aktuell mit knapp 113 Dollar wieder etwas mehr als am Freitag.

US-Börsen schlossen am Freitag mit klarem Minus

Aus Furcht vor einer weiteren Eskalation des Iran-Krieges sind die Anleger am Freitag bei US-Aktien weiter aus dem Risiko gegangen. Verstärkt wurde die Anspannung vor dem Wochenende von Berichten über die Entsendung weiterer US-Truppen und angeblichen Überlegungen der USA, mit der Insel Kharg ein iranisches Ölexportzentrum unter Kontrolle zu bringen.

Der Dow Jones Industrial schloss ein Prozent tiefer bei 45.577 Punkten. Zeitweise war der US-Leitindex sogar unter 45.400 Punkte abgerutscht, wo er sein tiefstes Niveau seit September erreichte. Für die laufende Woche ergab sich ein Abschlag von mehr als zwei Prozent. Damit verbuchte der Dow die vierte verlustbringende Woche in Folge. Seit dem Rekordhoch aus dem Februar hat er fast zehn Prozent eingebüßt.

Andere US-Indizes fielen am Freitag deutlicher: Der S&P 500 um anderthalb Prozent auf 6.506 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 um knapp zwei Prozent auf 23.898 Punkte.

Auch asiatische Börsen klar im Minus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte wegen der weiteren Eskalation im Nahen Osten zum Wochenstart deutlich nachgegeben.

Aktienmärkte Freitag im Überblick

Anleihemärkte am Freitag im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,83 -0,34 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,05 +0,11 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,39 +0,14 Prozentpunkte

Devisenmärkte am Freitag im Überblick

Rohstoff-Märkte am Freitag im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Prozent) Brent 113,58 -1,24 WTI 99,78 +1,48

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 239 (233) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 606 (613) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG SENKT BEIERSDORF AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 83 (144) EUR

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 1100 (1080) EUR - 'OUTPERFORM'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 36 (40) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 8,35 (8,70) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 73 (79) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 36,50 (31) EUR - 'OVERWEIGHT'

RBC HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 35 (26) EUR - 'UNDERPERFORM'

WDH/BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR EON AUF 19 (16) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 34,50 (36) EUR - 'OVERWEIGHT'

(mit Material von dpa-AFX)

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