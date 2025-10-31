IRW-News: ACCESS Newswire: Saudi-Arabien übernimmt Vorsitz von INTOSAI

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Saudi-Arabien übernimmt Vorsitz von INTOSAI

SHARM EL-SHEIKH, ÄGYPTEN / ACCESS Newswire / 31. Oktober 2025 / Das Königreich Saudi-Arabien hat heute seine internationale Führungsrolle im Bereich der öffentlichen Finanzprüfung und Rechnungslegung durch die Übernahme des Vorsitzes der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI) weiter gefestigt. Die Ankündigung erfolgte während der 25. Generalversammlung der INTOSAI, die unter der Schirmherrschaft Seiner Exzellenz Abdel Fattah El-Sisi, Präsident der Arabischen Republik Ägypten, in Sharm El-Sheikh stattfand.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81629/GeneralcourtNR10312025_DEPRcom.001.jpeg

Saudi-Arabien

Saudi-Arabien übernimmt Vorsitz von INTOSAI

Die Generalversammlung übergab Saudi-Arabien, vertreten durch den Rechnungshof des Königreichs Saudi-Arabien (General Court of Audit, GCA), den Vorsitz der INTOSAI ab dem Jahr 2031 für eine Amtszeit von drei Jahren. Saudi-Arabien wird Delegationen aus über 195 Ländern unter der Leitung der Vorsitzenden der Obersten Rechnungskontrollbehörden empfangen und damit die Führung der weltweit führenden Organisation im Bereich der Finanz- und Wirtschaftlichkeitsprüfung übernehmen. In dieser Funktion ist Saudi-Arabien in der Lage, die weltweiten Bemühungen zur Verbesserung der Transparenz, der Governance im öffentlichen Sektor und der Leistungsfähigkeit der Regierungen zu steuern und gleichzeitig das Vertrauen der Öffentlichkeit in die nationalen Volkswirtschaften zu stärken.

Bei dieser Gelegenheit gratulierte Seine Exzellenz Dr. Hussam Alangari, Präsident des GCA, dem Hüter der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, und Seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud und würdigte deren unerschütterliche Unterstützung und Förderung des GCA. Er betonte, dass dieser Erfolg das internationale Ansehen des Königreichs, das weltweit großes Vertrauen genießt, widerspiegle und ihm eine zentrale Rolle bei der Förderung der Rechnungsprüfung und Rechenschaftspflicht weltweit ermögliche. Dr. Alangari hob die bahnbrechenden Entwicklungen in den Bereichen organisatorische Unabhängigkeit, fachliche und personelle Kapazitäten sowie methodische Innovation hervor, die es dem GCA ermöglicht haben, seine Vision einer wirkungsvollen Rechnungsprüfung, Effizienz des öffentlichen Sektors und Lebensqualität für die Bürger zu verwirklichen. Er fügte hinzu: Saudi-Arabien wird die Welt im Jahr 2031 willkommen heißen. Wir freuen uns schon jetzt darauf, alle in Riad begrüßen zu können, um eine globale Zukunft zu gestalten, in der Transparenz, Governance und Regierungseffizienz gefördert werden.

Dieser Meilenstein ist die Krönung des jahrzehntelangen Engagements unter der Leitung von Saudi-Arabien durch den GCA, das mit der frühen Aufnahme des Landes als Mitglied von INTOSAI im Jahr 1977 begann. Saudi-Arabien hat stets eine führende Rolle in internationalen und regionalen Organisationen übernommen. Das Land hatte unter anderem seit 2022 für zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten den Vorsitz der Arabischen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (ARABOSAI) inne und wird ab 2027 den Vorsitz der Asiatischen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (ASOSAI) übernehmen. Der GCA leitete außerdem zahlreiche INTOSAI-Ausschüsse und -Initiativen, die sich dem Kapazitätsaufbau und der Steigerung der Effizienz der Obersten Rechnungskontrollbehörden in den Entwicklungsländern widmeten. Darin kommt auch das Bekenntnis von Saudi-Arabien zur globalen Förderung der Rechnungsprüfung und Rechenschaftspflicht zum Ausdruck.

Seit ihrer Gründung vor mehr als siebzig Jahren ist INTOSAI zur größten und prestigeträchtigsten internationalen Organisation herangewachsen, in der alle Obersten Rechnungskontrollbehörden der Welt repräsentiert sind. Heute umfasst sie mehr als 195 Mitgliedsländer, die jeweils durch ihre Oberste Rechnungskontrollbehörde vertreten sind und sich für mehr Transparenz, Governance und Prüfung des öffentlichen Sektors einsetzen, mit dem Ziel, die Lebensbedingungen der Bürger weltweit zu verbessern.

