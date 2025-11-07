Wann sehen wir wieder Dax-Rekorde? Palantir jetzt verkaufen? Welcher Tech-Riese liefert top Zahlen?

Wann sehen wir endlich wieder Dax-Rekorde?

Der Dax stoppte an dem Tag, an dem der Koalitionsvertrag offiziell vorgelegt wurde und die Performance seit Jahresanfang ungefähr 21 Prozent erreicht hatte. Das war's. Nunmehr stagniert der Dax in der bekannten Bandbreite von rund 1.000 Punkten mit dem Deckel von 24.500, der nur zwei Mal für jeweils einen Tag überschritten wurde. Die Markterwartungen bezüglich der Politik stehen bei null.

Also gibt es zwei Optionen: Entweder eine wirkliche und neue politische Sicht mit Erwartungen ohne Zahlen oder eine gravierende Veränderung der Machtverhältnisse in Berlin. Die Wirtschaft selbst braucht für ihre eigene Trendindikation eine zuversichtliche Grundhaltung. Daran fehlt es bis jetzt entscheidend. Also: Neue Rekorde gibt es vorerst nicht.

Jetzt bei Palantir aussteigen?

Palantir lieferte soeben hervorragende Ergebnisse. Erste Reaktion des Marktes daraufhin: minus sechs bis minus sieben Prozent an einem Tag. Mit den Ergebnissen hat Palantir die Erwartungen erfüllt und dann wird Kasse gemacht. Es wird ein Weilchen dauern, bis sich eine neue Vertrauensbasis aufbaut, wenn alle Gewinnmitnahmen absolviert sind.

Es geht jetzt also nicht um Bewertungen, sondern um neue Erwartungen. Also ist Abwarten angesagt. Mit der Bewertung des Kerngeschäfts von Palantir hat dies nichts zu tun.

Welcher Tech-Konzern hat bislang die besten Zahlen geliefert?

Alle Tech-Konzerne haben ihre Ergebnisse vorgelegt und die Erwartungen durchweg übertroffen. Alphabet und Amazon stachen hervor. Die Sicht der Analysten ist aber fast identisch: Sie raten zu weiteren Investments. Das stelle ich vorübergehend infrage, weil sich die neuen Erwartungen für 2026 erst in etwa zwei bis drei Monaten definieren lassen.

Die imposanten Investitionspläne der Tech-Konzerne sind der Maßstab: Die sieben Größten planen 390 Milliarden Dollar Investitionen in die aktuellen Kerngeschäfte, also ohne neue externe Überlegungen oder Pläne. Das ist anspruchsvoll. Ob die bisherige Gewinndynamik damit Schritt hält, ist noch offen. Deshalb gilt auch dafür meine Meinung: Abwarten.