TAGESVORSCHAU: Termine am 31. Oktober 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 31. Oktober 2025
TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk, 12.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen 11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen 11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen 12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen 12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen 12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen FRA: Scor, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/25 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/25 00:50 JPN: Industrieproduktion 9/25 (vorab) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/25 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/25 08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 10:00 ESP: Leistungsbilanz 8/25 11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 12:00 PRT: Industrieproduktion 9/25 14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/25 SONSTIGE TERMINE KOR: Gipfeltreffen der Wirtschaftskooperation Apec (Apec Economic Leaders Meeting)
