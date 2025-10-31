Trump will bei Kernwaffentests Zünden von Atombombe nicht ausschließen

Air Force One (Reuters) - US-Präsident Donald Trump lässt offen, ob die von ihm angekündigten Kernwaffentests auch das Zünden von Atombomben umfassen.Auf eine entsprechende Frage antwortete er am Freitag vor Journalisten an Bord der Air Force One: "Sie werden es sehr bald erfahren, aber wir werden einige Tests vornehmen." Weiter sagte er: "Andere Länder tun es. Wenn sie es tun, werden wir es auch tun, okay?" Damit bleibt offen, ob Trump nur Flugtests von atomwaffenfähigen Raketen im Sinn hat.

Donnerstag hatte der Präsident mitgeteilt, er habe das Militär angewiesen, nach einer Pause von 33 Jahren Atomwaffentests wieder aufzunehmen. Dies wurde als Botschaft an die rivalisierenden Atommächte China und Russland verstanden. Trumps Entscheidung folgt auf eine rasche Aufrüstung des chinesischen Atomwaffenarsenals in den vergangenen Jahren. Zudem gab Russland kürzlich erfolgreiche Tests eines atomwaffenfähigen Marschflugkörpers sowie eines nuklear angetriebenen Torpedos bekannt. Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine mehrmals auf das eigene nukleare Arsenal verwiesen, offenbar um westliche Mächte vor einer direkten Beteiligung an dem Krieg zu warnen.

