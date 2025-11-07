Am Ende einer ereignisreichen Woche hat sich der Dax minimal von seinen Vortagesverlusten erholt. Nach einem festeren Auftakt bröckelten die Gewinne jedoch, sodass der deutsche Leitindex zuletzt nur noch 0,08 Prozent im Plus bei 23.752 Punkten lag. Auf Wochensicht deutet sich damit ein moderates Minus an.

Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne gewann am Freitag 0,68 Prozent auf 29.155 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu.

Zum Wochenschluss kamen erfreuliche Konjunkturnachrichten aus Deutschland: Nach fünf Monaten Rückgang haben sich die Exporte in die USA im September erholt. Dies sei ermutigend, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank und ergänzte: "Deutsche Waren sind trotz der erhobenen Zölle in den USA gefragt."

Unterdessen lasteten weiter die Sorgen um hohe Bewertungen an den US-Märkten auf der Stimmung, die schon tags zuvor den Handel geprägt hatten. Die asiatischen Börsen hatten zum Wochenausklang aus ebendiesem Grund deutlich nachgegeben. Am Donnerstag hatten Anleger an der Wall Street insbesondere stark gelaufene Tech-Titel erneut abverkauft.

Daimler Truck mit mauen Zahlen - Aktie trotzdem im Plus

Hierzulande geht die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde. So hat der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck zwar wegen der Branchenschwäche in seinem wichtigen Markt Nordamerika im dritten Quartal deutlich Federn lassen müssen. Am Markt hieß es jedoch, es sei bereits mit einem schwachen Geschäftsbericht gerechnet worden. Zudem wies Analyst Jose Asumendi von JPMorgan darauf hin, dass Daimler Truck den Jahresausblick beibehalten habe. Die Aktie gewann zuletzt 0,7 Prozent hinzu.

Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen Krones sieht sich nach einem überraschend profitablen dritten Quartal auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Das Unternehmen verwies zwar bei der Vorlage seines Quartalsberichts auf die weiterhin bestehenden weltweiten Unsicherheiten, bestätigte aber die Ziele für 2025. Im frühen Handel verbesserten sich die Aktien um rund fünf Prozent.

Analystenkommentare bewegten weitere Kurse. So empfahl die Deutsche Bank die Papiere des Halbleiterzulieferers Süss zum Kauf, die schon am Vortag stark zugelegt hatten. Am Freitag verteuerten sich die Aktien daher um weitere 5,9 Prozent.

(mit Material von dpa-AFX)