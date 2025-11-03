ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 151 Dollar
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Impfstoffherstellers sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management das Jahresumsatzziel angehoben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heute 03.11.2025Berkshire, Linde & Palantir: Strategie und Erwartungen im Checkheute, 12:57 Uhr · onvista
US-PharmakonzernÜbernahmekampf um Metsera - Pfizer reicht zweite Klage gegen Novo Nordisk einheute, 16:49 Uhr · Reuters
LBBW Produkt Basiswert-NewsIm Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
gnubreWheute, 12:30 Uhr · Landesbank Baden-Württemberg
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDie vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsheute, 11:44 Uhr · onvista