EQS-DD: Deutsche Rohstoff AG: Henning Döring, Zeichnung der Schuldverschreibung (DE000A460CG9) welche auf Basis des am 23.10.2025 von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekts angeboten wurde.

Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.11.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Henning
Nachname(n):Döring

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Rohstoff AG

b) LEI

529900NNSQCX28FWBW79 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
ISIN:DE000A460CG9

b) Art des Geschäfts

Zeichnung der Schuldverschreibung (DE000A460CG9) welche auf Basis des am 23.10.2025 von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekts angeboten wurde.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1.000 EUR65.000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1.000,0000 EUR65.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24
68161 Mannheim
Deutschland
Internet:www.rohstoff.de
Deutsche Rohstoff AG

