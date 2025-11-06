EQS-DD: Deutsche Rohstoff AG: Henning Döring, Zeichnung der Schuldverschreibung (DE000A460CG9) welche auf Basis des am 23.10.2025 von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekts angeboten wurde.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.11.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Henning
|Nachname(n):
|Döring
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Rohstoff AG
b) LEI
|529900NNSQCX28FWBW79
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|DE000A460CG9
b) Art des Geschäfts
|Zeichnung der Schuldverschreibung (DE000A460CG9) welche auf Basis des am 23.10.2025 von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekts angeboten wurde.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1.000 EUR
|65.000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1.000,0000 EUR
|65.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|03.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
06.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Rohstoff AG
|Q7, 24
|68161 Mannheim
|Deutschland
|Internet:
|www.rohstoff.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101620 06.11.2025 CET/CEST