Wadephul telefoniert nach Reiseverschiebung mit chinesischem Kollegen

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat zehn Tage nach der kurzfristigen Verschiebung seiner China-Reise wie angekündigt mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi telefoniert. "In dem sehr guten und konstruktiven Gespräch wurden aktuelle außen-, sicherheits- und wirtschaftspolitische Fragen von beiderseitigem Interesse besprochen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Man sei sich einig gewesen, dass eine stabile deutsche-chinesische Beziehung für beide Länder von großem Interesse sei.

China habe die Einladung an Kanzler Friedrich Merz (CDU) wiederholt und auch eine Einladung an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgesprochen, sagte der Sprecher. Die beiden Außenminister hätten betont, "dass sie den sehr guten und konstruktiven Austausch, den sie im Juli beim strategischen Dialog begonnen hatten, gerne fortsetzen wollten". Man habe vereinbart, dazu im engen Austausch zu bleiben und sei sich einig gewesen, dass der verschobene Besuch des deutschen Außenministers in China bald nachgeholt werden solle.

Wadephul hatte am 24. Oktober eine für den 27. und 28. Oktober geplante Reise nach China auf einen späteren Zeitpunkt verschoben und dies damit begründet, dass Peking außer einem Treffen des Ministers mit Außenminister Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt habe. Die chinesische Regierung hatte daraufhin Respekt eingefordert. Wadephul hatte bei einem Aufenthalt in Brüssel gesagt, die Bundesregierung setze auf einen fairen Handel mit Peking in allen Bereichen./bk/DP/mis