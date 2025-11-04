AI-Hype und (k)ein Ende in Sicht? | Apple | Amazon | NVIDIA | Morgan Stanley | Börse Stuttgart

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

In diesem Gespräch analysieren Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Nicolai Tietze (Morgan Stanley) die aktuellen Entwicklungen rund um den AI-Hype und dessen Auswirkungen auf die Technologiemärkte. Wie nachhaltig ist der Boom der KI-Aktien wirklich – und wo lauern Risiken? Im Fokus stehen die jüngsten Quartalszahlen großer Tech-Konzerne wie Amazon und Apple, aber auch die Rolle aufstrebender Unternehmen wie Bloom Energy und Tempus AI. Während viele Investoren auf neue Rekorde setzen, warnt Tietze vor möglichen Korrekturen nach der rasanten Rallye im Nasdaq. Wie sollten Anleger jetzt reagieren? Wann ist Vorsicht geboten, und wo eröffnen sich neue Chancen?



Timestamps:

00:00 ► Einführung

01:00 ► Marktüberblick und Quartalsgewinne

01:36 ► KI-Hype und Magnificent 7

02:35 ► Nvidia im Fokus

02:50 ► Wann platzt die KI-Blase?

05:01 ► Die schwierigen Börsen-Monate September & Oktober

06:33 ► Jahresendrally oder Dip?

07:20 ► Was machen die Anleger?

08:10 ► Abschluss



🕐 Das Video wurde am 05.11.2025 um 15:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.